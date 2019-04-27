Футбол

Бензема может пропустить остаток сезонаЕвро-футбол.ру 09:40

Нападающий "Реала" Карим Бензема может пропустить остаток нынешнего сезона.
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Бензема не тренировался с «Реалом» перед игрой против «Райо Вальекано»

Матч ТВ07:58

Серхио Юль восстановился от травмы и сыграет против «Мурсии»

Sports.ru12:48

Бензема может пропустить остаток сезона

Чемпионат09:33

Бензема пропустит матч «Реала» с «Райо Вальекано» из-за мышечной травмы

РИА Новости08:10

СМИ: Бензема выбыл до конца сезона из-за травмы

Спорт-Экспресс09:54

Форвард «Реала» Бензема пропустит ближайший матч из-за травмы

Газета.Ru07:52

«Реал» сообщил о травме Бензема

Sport24.ru07:43
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Общество

Где вам стоит жить: какая страна подходит каждому знаку зодиака

Специалисты небесных светил раскрыли, какому знаку, где лучше жить.
Обновлено в 09:37
Кино

Ученый Себастьян Альварадо: «Мстители: Эндшпиль» вышли на экран

Ученый и автор Себастьян Альварадо написал «Наука о Вселенной», развлекательную и информативную. По словам Альварадо, он очень оптимистичен.
Обновлено в 07:33
Культура

Ведущий «Голоса» допустил аннулирование итогов шоу

Обновлено в 12:28
Религия

Патриарх Кирилл поздравил православных верующих с Пасхой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных верующих с праздником Пасхи в традиционном видеообращении и призвал учиться у Христа безусловной любви к ближнему.
Обновлено в 17:38
Происшествия

В США в результате стрельбы в синагоге есть пострадавшие

В США три человека ранены в результате стрельбы в синагоге. Инцидент произошел в калифорнийском городе Поуэй.
Обновлено в 16:16
Политика

Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин

Очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы пройдут в мае.
Обновлено в 09:34
Армия и оружие

Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ

Обновлено в 12:32
Футбол

«Барселона» в 26-й раз стала чемпионом Испании

«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании и обеспечила себе победу в турнире.
Обновлено в 17:16
Кино

Перенос премьеры «Мстителей» не помог российскому фильму «Миллиард»

Исключением не стал и перенос релиза «Мстителей» с целью обеспечения зеленого света российской картине «Миллиард» с артистом Владимиром Машковым в центральной роли.
Обновлено в 13:11
Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь скончался на 65-м году жизни.
Обновлено в 13:04
Хоккей

Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг

Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:53
Политика

Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме

Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.
Обновлено в 11:24
Футбол

Роналду оформил 600-й гол в карьере

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду оформил гол в матче 34-го тура против миланского "Интера", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:22
Общество

Утвержден порядок проведения диспансеризации

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране был утвержден новый порядок проведения диспансеризации и профосмотров, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено вчера в 09:12
Здоровье

Названы причины рака легких у некурящих людей

Основными причинами возникновения рака легких у людей, по мнению ученых, является загрязнение воздуха, воздействие на организм вредных веществ на производстве и пассивное курение.
Обновлено вчера в 12:21
Хоккей

Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал чемпионата мира

Обновлено в 17:01
Автоспорт

Результат Гасли исключен из протокола квалификации

Результат Пьера Гасли был исключен из протокола квалификации к Гран-при Азербайджана.
Обновлено в 15:05
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено вчера в 14:33
Шоу-бизнес

Наташа Королева оправдалась за поддержку дочери Алсу на «Голосе»

Ранее сообщалось, что фанаты раскритиковали Королеву за поддержку дочери Алсу на "Голосе"
Обновлено в 15:09
Культура

Первый канал снял с эфира фильм про шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 04:15
Футбол

«Динамо» и «Ахмат» не выявили победителя

Обновлено в 13:57
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский заявил, что он готов к переговорам с Россией.
Обновлено в 16:47
Гаджеты

Финальная версия Flyme 7.3 для смартфонов Meizu выйдет в начале мая

Официальные представители компании Meizu подтвердили, что финальная стабильная версия оболочки Flyme 7.3 для смартфонов Meizu будет выпущена в начале мая этого года.
Обновлено в 08:17
Политика

Зеленский ответил на слова Путина о паспортах для украинцев

Победитель украинских президентских выборов Владимир Зеленский в фейсбуке прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что жителям Украины могут упростить получение российского гражданства.
Обновлено в 16:31
Происшествия

Катер затонул в Финском заливе в Петербурге

Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:45
Авто

Наши за границей: во что превращались автомобили СССР в Китае, Корее, на Кубе

На Остров Свободы, наводненный до революции американскими автомобилями, новые машины десятилетиями прибывали в основном лишь из СССР и иных социалистических стран.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

Пожар на территории завода «Красмаш» ликвидирован

Пожар на территории завода «Красмаш» (входит в корпорацию «Роскосмос») ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 21:55
Шоу-бизнес

Леонид Ярмольник об отношениях с Янковским: «Я больше всех с ним выпил»

Обновлено в 15:30
Происшествия

Пожар произошел в колонии для рецидивистов в Костроме

Обновлено в 13:59
Наука

OpenAI научила нейросеть создавать новую музыку

Разработчики из OpenAI представили алгоритм MuseNet, способный создавать новые композиции в определенных стилях и с определенными инструментами с нуля или развивать фрагмент уже существующей композиции.
Обновлено вчера в 09:03
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Карим Бензема
Французский футболист
Французский футболист, нападающий испанского клуба «Реал Мадрид». В 2007-2015 годах выступал за сборную Франции.
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