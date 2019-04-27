Футбол

Бензема может пропустить остаток сезонаЕвро-футбол.ру 09:40

Нападающий "Реала" Карим Бензема может пропустить остаток нынешнего сезона.
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Форвард «Реала» Бензема пропустит ближайший матч из-за травмы

Газета.Ru07:52

Бензема может пропустить остаток сезона

Чемпионат09:33

Бензема пропустит матч «Реала» с «Райо Вальекано» из-за мышечной травмы

РИА Новости08:10

Бензема не тренировался с «Реалом» перед игрой против «Райо Вальекано»

Матч ТВ07:58

СМИ: Бензема выбыл до конца сезона из-за травмы

Спорт-Экспресс09:54

«Реал» сообщил о травме Бензема

Sport24.ru07:43

Бензема пропустит матч с «Райо Вальекано» из-за травмы

Sports.ru08:16
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 11:37, Ашберн
Политика

Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме

Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.
Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес

Рудковская вступилась за дочь Алсу после «Голоса»

Обновлено в 11:30
Автоспорт

Квалификация Гран-при Азербайджана прервана из-за аварии Кубицы

Обновлено в 09:38
Происшествия

Полиция случайно подстрелила троих детей

В американском штате Оклахома полиция случайно ранила троих детей, передает ABC News.
Обновлено в 08:39
Происшествия

В ФРГ выразили соболезнования в связи с гибелью горняков в ЛНР

Министерство иностранных дел Германии выразило соболезнования в связи с гибелью 17 человек в результате взрыва метана на угольной шахте «Схидкарбон» в самопровозглашённой Луганской народной республике.
Обновлено в 09:08
Политика

Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому

Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 08:33
Культура

Нагиев предложил аннулировать результаты «Голоса» при выявлении махинаций

На телеканале заявили, что окончательные выводы можно будет сделать лишь после детальной проверки.
Обновлено в 09:30
Происшествия

В Москве произошел пожар в строящемся здании Следственного комитета

Небольшое возгорание произошло в субботу в строящемся здании Следственного комитета в Техническом переулке в Москве.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Футбол

«Тоттенхэм» проиграл «Вест Хэму», впервые пропустив на новом стадионе

Обновлено в 09:20
Технологии

Хакеры раскрыли секретные документы о блокировке Telegram

Хакеры из проекта Digital Revolution рассекретили архив с перепиской сотрудников компании 0day technologies, которая занимается выполнением госзаказов на блокировки в рунете.
Обновлено в 10:32
Политика

Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины

Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес

Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Адвокат допустил смягчение тюремного режима экс-майору Евсюкову

Обновлено в 01:31
Общество

СМИ: к накрутке голосов за дочь Алсу могут быть причастны военные

Несколько telegram-каналов сообщили, что отец конкурсантки супруг певицы Алсу бизнесмен Ян Абрамов прислал в воинские части Екатеринбурга три тысячи сим-карт, с которых отправлялись голоса.
Обновлено в 09:39
Культура

Первый канал снял с эфира фильм про шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 04:15
Футбол

«Боруссия» уступила «Шальке» в матче чемпионата Германии по футболу

В 31-м туре немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» проиграла «Шальке» на родном стадионе.
Обновлено в 11:26
Политика

Медведев поручил наказать виновных в загрязнении нефти

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод "Дружба".
Обновлено в 07:23
Происшествия

Фанаты «Мстителей» избили посетителя кинотеатра за спойлеры

Обновлено вчера в 22:03
Политика

Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский опроверг информацию турецких СМИ о том, что он отдыхает в Турции на большой яхте.
Обновлено в 08:59
Авто

Составлен рейтинг регионов РФ с самыми большими продажами новых авто

Всего же с января по март в России реализовано 317 458 новых легковых автомобилей - это на 1,2 процента меньше, нежели в первом квартале 2018 года.
Обновлено в 04:55
Наука

Употребление хлеба несет малоизученную угрозу здоровью

Пропионат, используемый при производстве хлебобулочных изделий и предотвращающий появление плесени, приводит к гормональным нарушениям и увеличивает риск развития ожирения и сахарного диабета.
Обновлено вчера в 01:11
Спорт

Адвокат брата Кокорина рассказал, какое наказание попросит прокурор

Вячеслав Барик, адвокат младшего брата футболиста Александра Кокорина Кирилла, рассказал, какое наказание прокурор попросит для подсудимых по делу о драках в центре Москвы.
Обновлено в 08:53
Общество

«Монстрация» пройдет 1 мая в 30 российских городах

Сбор на «Монстрацию» пройдет 1 мая, в 13:30, на пересечении улиц Дружинниковской и Заморенова в районе станции метро «Баррикадная».
Обновлено в 10:53
Экономика

Счетная палата Дагестана выявила 280 недостроев на 21 млрд рублей

Объем незавершенного строительства в Дагестане на начало 2019 года составляет 280 объектов на общую сумму 21,2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 11:00
Кино

Эмилия Кларк прогулялась по Нью-Йорку в образе Джона Сноу

Известная актриса Эмилия Кларк прошлась по Таймс-сквер в Нью-Йорке в образе Джона Сноу из "Игры престолов".
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес

Юлия Началова за сутки до введения в кому размещала в соцсетях «снимки из Рима»

Обновлено в 09:28
Теннис

Осака снялась с турнира в Штутгарте, Контавейт вышла в финал

Японская теннисистка Наоми Осака снялась с турнира в Штутгарте из-за травмы, после чего ее соперница по полуфиналу эстонка Анетт Контавейт стала первой финалисткой соревнований, призовой фонд которых превышает 820 тысяч долларов, сообщается на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).
Обновлено в 10:27
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Басконию» и вышел в «Финал четырех» Евролиги

Финал четырех Евролиги состоится в городе Витория-Гастейс (Испания) с 17 по 19 мая.
Обновлено вчера в 16:42
Армия и оружие

В «Правом секторе» заявили о нанесении удара по «российским военнослужащим»

Что доказывает принадлежность ДЗОТа "российским военным", в представленном в Фейсбуке ролике, совершенно не ясно.
Обновлено в 00:10
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Карим Бензема
Французский футболист
Французский футболист, нападающий испанского клуба «Реал Мадрид». В 2007-2015 годах выступал за сборную Франции.
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