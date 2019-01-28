Футбол

Бензема: «Считаю себя „девяткой“ с душой „десятки“»Sport24.ru вчера в 19:35

Стараюсь выкладываться в каждом матче и делать полезные вещи: забивать, отдавать передачи партнерам и понемногу всего остального. Люди требуют от форвардов голов, но я считаю себя «девяткой» с душой «десятки». Мы следуем по своему пути и продолжим в том же духе, с этим же настроем.
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«Девятка с душой десятки». 7 причин, почему Бензема – крутой

Soccer.ru05:12

Карим Бензема: «Я „девятка“ с душой „десятки“»

Спорт-Экспресс02:34

Карим Бензема: «Люди требуют от нападающих голов, но я ощущаю себя „девяткой“. С душой „десятки“»

Матч ТВвчера в 19:51

Бензема: «Считаю себя „девяткой“ с душой „десятки“»

Sport24.ruвчера в 19:35

Карим Бензема: «Люди требуют от нападающих голов, но я „девятка“ с душой „десятки“»

Sports.ruвчера в 17:59
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Французский футболист, нападающий испанского клуба «Реал Мадрид». В 2007-2015 годах выступал за сборную Франции.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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