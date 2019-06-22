Бентанкур продлил контракт с «Ювентусом» до 2024 годаSports.ru 10:37

Полузащитник Родриго Бентанкур остается в «Ювентусе». 21-летний уругваец продлил контракт с туринским клубом до 2024 года. В прошедшем сезоне Бентанкур провел за «Ювентус» 31 матч в Серии А, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.

Бентанкур продлил контракт с «Ювентусом» до 2024 года

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