Футбол
Бентанкур продлил контракт с «Ювентусом» до 2024 годаSports.ru 10:37
Полузащитник Родриго Бентанкур остается в «Ювентусе». 21-летний уругваец продлил контракт с туринским клубом до 2024 года. В прошедшем сезоне Бентанкур провел за «Ювентус» 31 матч в Серии А, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 21:32, Вашингтон
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