Полузащитник "Эмполи" Исмаэль Беннасер в ближайшее время перейдет в "Милан". Как сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио, миланский клуб заплатит за 21-летнего алжирца 16 миллионов евро. Также "Эмполи" может получить 1 миллион евро в качестве бонусов.

Беннасер перейдет в «Милан» за 16 миллионов евро

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