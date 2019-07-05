Футбол

Беннасер близок к переходу в «Милан», игроком интересовался «Спартак»Матч ТВ вчера в 17:52

Ранее сообщалось, что игроком интересовался «Спартак». Беннасер выступает за «Эмполи» с августа 2017 года. Действующий контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан до лета 2021 года.
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«Милан» договорился о покупке Беннасера у «Эмполи» за 16+1 млн евро. Игроком интересовался «Спартак»

Sports.ruвчера в 17:58

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Газета.Ruвчера в 22:30

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Спорт-Экспресс00:43

Беннасер близок к переходу в «Милан», игроком интересовался «Спартак»

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Беннасер близок к переходу в «Милан», игроком интересовался «Спартак»

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«Милан» подпишет Беннасера, которым интересовался «Спартак», за € 16 млн

Чемпионатвчера в 17:34
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 06:22, Вашингтон
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Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
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В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки

По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
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Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
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Сделка по С-400 с Турцией реализуется по плану, заявил Песков

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В Детском оздоровительном лагере «Восход» в деревне Мерёво Лужского района Ленинградской области произошло массовое заболевание сальмонеллёзом.
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Путин и Папа Римский обменялись подарками после встречи в Ватикане

Президент России Владимир Путин и Папа Римский Франциск обменялись подарками после беседы, состоявшейся в Папской библиотеке Апостольского дворца и продолжавшейся 45 минут.
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В Британии нашли архивное видео с Бэнкси

В интервью мужчина объясняет, что он замаскирован, поскольку нельзя быть граффити-художником, а потом выходить на публику.
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