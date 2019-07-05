Футбол
Беннасер близок к переходу в «Милан», игроком интересовался «Спартак»Sportbox.RU вчера в 17:52
Ранее сообщалось, что игроком интересовался «Спартак». Беннасер выступает за «Эмполи» с августа 2017 года. Действующий контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан до лета 2021 года.
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Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес
Дочери Евгения Осина разделили права на его песни
Основную ценность представляют композиции исполнителя. Права на их исполнение перейдут к законной и внебрачной дочерям певца.
Обновлено в 00:30
Путешествия
Туроператоры рассказали о проблемах с выдачей виз во Францию
В Москве начались проблемы с оформлением виз во Францию, сообщает портал TourDom.ru со ссылкой на данные четырех туроператоров.
Обновлено вчера в 15:22
Футбол
«Зенит» продлил контракты с Жирковым и Кержаковым
«Зенит» объявил о продлении контрактов с 35-летним защитником Юрием Жирковым и 32-летним голкипером Михаилом Кержаковым.
Обновлено в 06:24
Происшествия
МВД обязали дать москвичу доступ к уголовному делу его нереабилитированного деда, расстрелянного в 1933 году
Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу Георгия Шахета и обязал МВД предоставить ему доступ к уголовному делу его деда Павла Заботина, расстрелянного в 1933 году, сообщается на сайте правозащитной группы «Команда 29».
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Врач из Сеула назвал Анфису Чехову жирной
Врач из Сеула назвал Анфису Чехову жирной Анфиса Чехова отдыхает в Сеуле, где посетила врача.
Обновлено в 06:59
Общество
Во Франции судят петуха за слишком ранние крики по утрам
Во Франции проходит процесс по делу домашнего петуха, который слишком рано будит окрестности криком, передает газета Monde.
Обновлено в 05:32
Финансы
Сбербанк пообещал найти решение по ситуации с Utair
Сбербанк пообещал найти решение по урегулированию ситуации с долгом компании Utair.
Обновлено в 06:49
Происшествия
МВД призвало не судить о методах борьбы с наркотиками по делу Голунова
Не стоит по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова судить о методах борьбы с наркотиками в России, считает замглавы МВД РФ Александр Горовой.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес
Ростовчанка Анастасия Костенко дала жёсткий ответ хейтерам
Уроженка Ростова Анастасия Костенко не стала больше молча выслушивать нападки ненавистников.
Обновлено в 07:27
Авто
На трассе Moscow Raceway представили суперкар Lamborghini Huracán EVO
Презентация спорткара на гоночной трассе Moscow Raceway позволила прочувствовать всю мощь Huracán EVO.
Обновлено вчера в 10:01
Политика
Путин присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникам
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибших при аварии на глубоководной станции подводников.
Обновлено в 05:15
Футбол
УЕФА решит, быть или не быть международному футболу в Чечне
Совместная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ) изучит возможность проведения в Чечне международных матчей под эгидой УЕФА.
Обновлено вчера в 09:16
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено 03 июля в 22:42
Происшествия
В стену посольства РФ в Тегеране врезался грузовик
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
Меган Маркл пришла на Уимблдон поддержать Серену Уильямс
Минувшим днем Меган Маркл снова неожиданно вышла в свет.
Обновлено вчера в 19:41
Политика
Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Технологии
ВТБ: Карта «Тройка» в электронном виде может появиться к концу года
Карта «Тройка» в электронном виде может появиться к концу 2019 г. Об этом журналистам в рамках Московского урбанистического форума - 2019 сообщил руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей – старший вице-президент банка ВТБ Дмитрий Снесарь.
Обновлено в 06:24
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение»
Столица Нидерландов Амстердам отказалась принимать у себя "Евровидение 2020".
Обновлено в 07:45
Авто
Стартовали продажи спортивного Brilliance V7 с мотором от BMW
Компания Brilliance объявила старт продаж "спортивной" модификации кроссовера Brilliance V7.
Обновлено в 01:08
Происшествия
Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии
Обновлено в 04:18
Происшествия
Главу новгородского ГИБДД заподозрили в крупной взятке
Высокопоставленного сотрудника полиции подозревают в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Новгородской области.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
Рената Литвинова призналась, что считает себя страшной
В какой-то момент Литвинова начинает себя критиковать, заявляя, что она страшная. Отметим, что подписчики вступили в спор со звездой.
Обновлено в 01:32
Армия и оружие
Су-27 перехватил самолёт-разведчик США над Чёрным морем
В Министерстве обороны России сообщили, что российский истребитель Су-27 перехватил самолёт-разведчик США Р-8А Poseidon, приблизившийся к российской границе над акваторией Чёрного моря.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
Зеленский назначил нового главу Донецкой области
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым председателем Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко.
Обновлено в 07:19
Общество
Минсельхоз объяснил идею контроля сбора грибов и ягод
Минсельхоз предлагает повысить качество и эффективность регулирования в сфере деятельности сбора, переработки и оборота в частности грибов, ягод и других лесных ресурсов, включая березовый сок и орехи, не планируется введение ограничений к сбору дикоросов предприятиями и гражданами, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза.
Обновлено вчера в 02:08
Происшествия
МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х
МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.
Обновлено в 03:18
Транспорт
Максимальную скорость на дорогах увеличат
Обновлено в 06:20