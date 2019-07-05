Ранее сообщалось, что игроком интересовался «Спартак». Беннасер выступает за «Эмполи» с августа 2017 года. Действующий контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан до лета 2021 года.

Беннасер близок к переходу в «Милан», игроком интересовался «Спартак»

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