Футбол

Беннасер близок к переходу в «Милан», игроком интересовался «Спартак»Матч ТВ 17:52

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Ранее сообщалось, что игроком интересовался «Спартак». Беннасер выступает за «Эмполи» с августа 2017 года. Действующий контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан до лета 2021 года.
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