Футбол
Беннасер близок к переходу в «Милан», игроком интересовался «Спартак»Матч ТВ 17:52
Ранее сообщалось, что игроком интересовался «Спартак». Беннасер выступает за «Эмполи» с августа 2017 года. Действующий контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан до лета 2021 года.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 19:43, Вашингтон
Происшествия
В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу
В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 18:39
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено в 16:12
Авто
«АвтоВАЗ» заявил о возобновлении производства
Обновлено в 14:46
Происшествия
В Новой Москве автомобиль сбил людей на обочине
Автомобиль сбил людей, стоявших на обочине в деревне Рассудово в Новой Москве.
Обновлено в 16:20
Политика
В Ватикане началась встреча Путина с папой римским
Рабочий визит Владимира Путина в Италию начался со встречи с папой римским Франциском в Ватикане, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 08:11
Политика
Против главы «Автодора» возбудили уголовное дело
Глава холдинга «Автодор» стал фигурантом уголовного дела из-за масштабных нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.
Обновлено в 06:34
Общество
Голикова рассказала о сокращении численности населения малых городов
Население малых городов России сократилось на полтора миллиона человек за 15 лет.
Обновлено в 05:32
Политика
Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17
На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.
Обновлено в 18:54
Политика
Опубликовано видео задержания иранского танкера в Гибралтаре
Видео задержания иранского нефтяного танкера Grace 1 в Гибралтаре опубликовали Еиrопеws.
Обновлено в 18:30
Культура
Телеканал нашел в архиве возможное интервью с художником Бэнкси
Журналист канала ITV Роберт Мерфи обнаружил архивное интервью 2003 года с человеком, который может быть уличным художником Бэнкси, сообщается на сайте телеканала.
Обновлено в 18:42
Авто
Mercedes представил «заряженные» Mercedes-AMG A45 S и CLA 45 S
Mercedes представил «заряженные» Mercedes-AMG A45 S и CLA 45 S, которые оснащены двухлитровым турбированным бензиновым двигателем.
Обновлено в 14:57
Наука
«Штраф за материнство»: как стоит поддерживать женщин-ученых
Авторы обращения, лауреаты премии L’OREAL-UNESCO «Для женщин в науке» разных лет Анастасия Ефименко, Мария Логачева, Любовь Осминкина и Надежда Браже, рассказали в интервью Indicator.Ru, как им удалось этого добиться, что такое политика «остановки часов», как совместить научную карьеру и создание семьи и почему нужно поддерживать женщин в науке.
Обновлено вчера в 07:34
Политика
МИД Украины вызвал посла Венгрии
МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за заявлений венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто об украинском законе о госязыке.
Обновлено в 16:51
Футбол
«Зенит» снова отдал Лесового в аренду тульскому «Арсеналу»
«Зенит» и тульский «Арсенал» достигли соглашения о продлении аренды полузащитника Даниила Лесового до конца сезона-2019/20, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС избили в метро Москвы
Неизвестный избил ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС в московском метро.
Обновлено в 06:42
Происшествия
В Ингушетии избили семилетнюю девочку
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Политика
Пресс-служба Зеленского назвала Торонто столицей Канады
Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского назвала Торонто столицей Канады вместо Оттавы.
Обновлено в 19:23
Происшествия
Мамаева и Кокорина этапировали в колонию
Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.
Обновлено в 08:50
Футбол
Ягелка после 12 лет в «Эвертоне» перешел в «Шеффилд Юнайтед»
Стоит отметить, что с 2000 по 2007 год Ягелка уже выступал за "Шеффилд Юнайтед", воспитанником которого является.
Обновлено в 18:01
Общество
Правитель Дубая встретится со сбежавшей женой в суде Лондона
Принцесса подала иск о разводе и опеке над двумя их несовершеннолетними детьми Сбежавшая с $39 млн от правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ Мухаммеда бен Рашида аль-Мактума принцесса Хайя бинт Хусейн находится в Великобритании.
Обновлено в 18:56
Транспорт
Администрация Челябинска игнорирует требование прокурора и не исполняет решение суда
Администрация Челябинска до сих пор не исполнила решение суда Советского района, вынесенного в марте этого года после вмешательства городской прокуратуры, и не сделала пешеходный тротуар на улице Ферганской (продолжение улицы Зальцмана) в поселке Чурилово.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Погибших на «Лошарике» подводников похоронят тайно
Моряков-подводников, которые погибли в результате пожара на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», похоронят тайно.
Обновлено в 18:24