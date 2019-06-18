Бенитесу предложили годовой оклад в 13,5 млн евро за работу в КитаеВести.Ru 06:31

Главный тренер английского "Ньюкасал Юнайтед" Рафаэль Бенитес получил предложение от китайского клуба "Далянь Ифан" на сумму в 13,5 млн евро в качестве ежегодной зарплаты. Ранее испанский специалист признался, что рассматривает варианты продолжения своей карьеры.

Бенитесу предложили годовой оклад в 13,5 млн евро за работу в Китае

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