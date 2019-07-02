Футбол
Бенитес возглавил «Далянь Ифан»Чемпионат 05:08
Испанский тренер Рафаэль Бенитес возглавил китайский «Далянь Ифан». Эту информацию подтвердил сам 59-летний специалист в своём «твиттере».
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 06:28, Вашингтон
Политика
Чехия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний
Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь.
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Авто
В Шанхае презентовали электрическую модель Porsche Taycan
Компания Porsche решила за три недели посетить три континента, чтобы презентовать электрическую версию модели Taycan.
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Политика
Восьми украинским морякам предъявили обвинения
Украинским морякам, задержанным осенью 2018 года за провокацию в Керченском проливе, начали предъявлять обвинения в окончательной редакции.
Обновлено вчера в 08:10
Единоборства
Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 22:45
Авто
Chevrolet подготовил две спецверсии для Camarо
Обновлено в 05:59
Авто
Обновленный BMW X6 показали до премьеры
Обновленный кроссовер BMW X6, который должен поступить на авторынок только в этом году рассекретили до старта продаж.
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Экономика
Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний
На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.
Обновлено вчера в 17:25
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Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 05:46
Футбол
Новичок армейцев Шарлия назвал ЦСКА лучшим клубом России
Новичок ЦСКА, полузащитник Звонимир Шарлия назвал переход в московскую команду огромным шагом вперед в своей карьере, сообщает официальный сайт армейцев.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Илью Яшина обвинили в наезде на пешехода в Москве
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В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Игры
Дополнение для Hearthstone «Спасители Ульдума» выйдет 6 августа
Обновлено вчера в 13:43
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В «Единой России» извинились за наклейки партии на гумпомощи для Приангарья
Обновлено в 03:24
Происшествия
Британку высадили из самолета за слишком глубокое декольте
Обновлено вчера в 21:47
Общество
Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов
Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, 45-летняя Хайя бинт аль Хуссейн, сбежала, прихватив с собой порядка 40 миллионов долларов.
Обновлено 29 июня в 08:42
Общество
Изучена причина наводнения в Иркутской области
Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Финансы
Официальный курс евро на вторник снизился до 71,4 рубля
Официальный курс евро на вторник снизился на 42,17 копейки - до 71,3962 рубля, курс доллара уменьшился на 2,15 копейки, до 63,0541 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено вчера в 06:32
Происшествия
Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы
Завершено расследование уголовного дела о похищении генерала ФСБ Александра Пастушкова, у которого были похищены пять миллионов долларов, закопанные в огороде.
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес
Николай Басков тяжело переживает смерть отца
В Москве скончался отец известного российского певца Николая Баскова Виктор.
Обновлено в 02:39
Наука
Павианы и колобусы сблизились пропорциями мозга
У обезьян двух разных ветвей семейства мартышковых (Cercopithecidae), павианов и колобусов, относительный размер долей коры больших полушарий мозга оказался очень близким — это означает, что к близкому строению мозга (и близким интеллектуальным возможностям) можно прийти разными эволюционными путями.
Обновлено 29 июня в 08:39
Происшествия
В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя
В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".
Обновлено в 05:10
Общество
Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ
Оклад, составляющий базовую часть зарплаты учителей, могут приравнять к МРОТ.
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия
В Судаке села на мель частная яхта
В Крыму в районе бухты Капсель села на мель парусно-моторная яхта "Романтика" водоизмещением шесть тонн.
Обновлено в 02:28
Путешествия
Аксенов рассказал о росте турпотока в Крым
Туристический поток в Крым за первые 6 месяцев 2019 года превысил 2,2 миллиона человек – на 11% больше уровня прошлого года, из них более 200 тысяч туристов приехали из Украины, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Обновлено в 04:41
Музыка
Архитекторы назвали лучший дом мира
Архитекторы журнала The Architectural Review назвали самым лучшим в мире домом жилую постройку в японском городе Курасики.
Обновлено в 04:10
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено вчера в 11:00
Здоровье
Беглов и Голикова открыли в Петербурге симпозиум по ядерной медицине
В Петербурге во вторник, 2 июля, начали работу 7-я европейская конференция по рассеянию нейтронов и симпозиум по ядерной медицине.
Обновлено в 03:24