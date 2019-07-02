Футбол
Бенитес возглавил «Далянь Ифан»Спорт-Экспресс 04:42
Рафаэль Бенитес стал главным тренером китайского "Далянь Ифан", сообщает официальный Твиттер специалиста. В прошедшем сезоне 59-летний испанец возглавлял "Ньюкасл". Ранее сообщалось, что китайцы будут платить Бенитесу 15 миллионов долларов в год.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:35, Вашингтон
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате
«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар»,— говорится в сообщении пресс-службы Миноброны.
Обновлено в 09:36
Общество
В Германии оштрафовали Facebook на два миллиона евро
Федеральное управление юстиции ФРГ (BfJ) выпустило штрафное уведомление против компании Facebook Ireland Limited из-за нарушения закона о защите сети при публикации отчета о работе с противозаконным контентом за первую половину 2018 года.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Число погибших при наводнении в Иркутской области возросло до 18
Количество жертв паводка в Иркутской области выросло до 18 человек, сообщил глава региона Сергей Левченко на своей официальной странице в Instagram.
Обновлено в 07:49
Общество
Еще шесть «стартовых» площадок реновации утвердили в Москве
Программа реновации жилищного фонда касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 173 домов.
Обновлено в 05:57
Экономика
В Краснодаре повысили стоимость проезда в общественном транспорте
Стало известно, сколько будет стоить проезд в общественном транспорте Краснодара с 8 июля Представители Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления 2 июля на брифинге заявили, что повышение стоимости проезда до 28 рублей будет экономически обоснованным.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Общество
Мособлдума рассмотрит 4 июля законы о соцподдержке подмосковных семей
Московская областная дума планирует рассмотреть 4 июля законопректы, направленные на социальную поддержку жителей Подмосковья, сообщил губернатор области Андрей Воробьев.
Обновлено в 04:19
Хоккей
Бобровский: сомнений не было, «Флорида» была для меня приоритетом
Контракт Бобровского на общую сумму в $ 70 млн стал самым крупным в истории «Флориды», ранее обладателем рекорда был Павел Буре с контрактом на $ 50 млн.
Обновлено в 10:13
Происшествия
В небе над Лондоном из самолета выпал труп
Обновлено в 03:01
Политика
Спикер Рады отозвал приглашение для наблюдателей ПАСЕ на выборы
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение для наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на выборы в парламент.
Обновлено в 10:33
Политика
Путин поручил проанализировать норму КоАП об оскорблениях в Интернете
Российский президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре совместно с МВД и Роскомнадзором провести анализ правоприменительной практики возбуждения административных дел об оскорблении государства в Интернете.
Обновлено в 10:59
Наука
В России создан прототип самолета с композитным крылом
Как сообщил директор Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) имени Чаплыгина Владимир Барсук, завершилась работа над самолетом, который возможно заменит самолет Як-40.
Обновлено в 11:35
Политика
ЦИК Украины зарегистрировал блогера Шария кандидатом на выборах в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) зарегистрировала кандидатом в депутаты главу «Партии Шария», известного блогера и журналиста Анатолия Шария, исполнив тем самым постановление Верховного суда Украины, сообщило 2 июля издание Strana.ua.
Обновлено в 08:37
Происшествия
В ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека
Два человека погибли и пять пострадали в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке полиции.
Обновлено в 08:44
Футбол
«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 09:06
Происшествия
В Ленобласти вблизи озера обнаружили химическое вещество
Обновлено в 12:16
Хоккей
НХЛ. «Каролина» повторила предложение «Монреаля» по Ахо
Обновлено в 12:20
Транспорт
В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний
"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".
Обновлено в 04:16
Футбол
Московское «Динамо» может подписать Шейдаева
Обновлено вчера в 00:52
Общество
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии 27-летняя серпуховчанка два года назад пострадала от рук собственного мужа: в порыве ярости мужчина отрубил девушке кисти рук.
Обновлено в 08:33
Общество
В Госдуме прокомментировали слова красноярского губернатора в Канске
Депутат Государственной думы Евгений Ревенко заявил, что губернатору Красноярского края Александру Уссу нужно извиниться за резкий ответ в адрес жительницы Канска.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Число отравившихся шавермой в Петербурге выросло до 53
Число отравившихся шавермой в ресторане «ЕвроКебаб» в Санкт-Петербурге возросло до 53 человек.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Из России полковник полиции сбежала в Грузию
Как отмечается, исходя из оперативных данных полиции, Разумная уже пересекла границу РФ и на данный момент скрывается за рубежом, предположительно в Грузии.
Обновлено в 11:23
Общество
Россиянин арендовал на день рождения телешоу «Форт Боярд», сообщили СМИ
Иностранный бизнесмен арендовал на день рождения знаменитое французское телешоу "Форт Боярд", пишет газета Parisien.
Обновлено в 11:21
Здоровье
Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население
Естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тыс. человек, Россия катастрофически теряет население.
Обновлено в 10:41
Экономика
Счетная палата нашла 62 тысячи бюджетных долгостроев на 4 трлн рублей
По данным аудиторов, на начало 2019 года в эти объекты было вложено свыше 4 трлн рублей.
Обновлено в 05:56
Хоккей
Зарипов открыл бутылку воды броском шайбы
Обновлено в 11:16
Гаджеты
Samsung вернул лидерские позиции на рынке российских смартфонов
Компания Samsung опередила главных конкурентов из китайской компании Huawei и заняла 30% рынка смартфонов в стране.
Обновлено вчера в 21:44