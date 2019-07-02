Последним местом работы 59-летнего наставника был английский "Ньюкасл Юнайтед", который он возглавил в марте 2016 года и покинул в июне 2019-го. Под его руководством "сороки" одержали 62 победы, 30 раз сыграли вничью и потерпели 54 поражения.

Кино Гарри Стайлса и Энсела Элгорта рассматривают на роль Элвиса Пресли Энсел Элгорт («Щегол», «Вестсайдская история»), Гарри Стайлс («Дюнкерк»), Майлз Теллер («Слишком стар, чтобы умереть молодым»), Аарон Тейлор-Джонсон («Под покровом ночи») и Остин Батлер («Хроники Шаннары») прошли пробы на роль Элвиса Пресли в биографическом фильме База Лурманна.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.

Происшествия В Екатеринбурге загорелся цех «Уралмаша» На "Уралмашзаводе" в Екатеринбурге начался пожар, рабочие эвакуированы, сообщил "Интерфаксу" источник в службе технического надзора региона.

Общество Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, 45-летняя Хайя бинт аль Хуссейн, сбежала, прихватив с собой порядка 40 миллионов долларов.

Политика Медведев выступил за уголовное наказание за срыв торгов для нацпроектов Премьер-министр Дмитрий Медведев выступил за введение уголовной ответственности для лиц, виновных в умышленном срыве торгов, проводимых при реализации национальных проектов, в том числе и путем демпинга.

Происшествия Число жертв паводка в Иркутской области выросло до 18 Глава Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что число погибших в результате наводнения в регионе возросло до 18 человек.

Футбол Зе Луиш попрощался с командой и покинул «Спартак» Нападающий Зе Луиш покинул «Спартак». Футболист попрощался с командой и продолжит карьеру в другом клубе.

Политика В Госдуме призвали красноярского губернатора извиниться за грубость Ранее в социальной сети "ВКонтакте" появилась видеозапись, на которой видно, как Усс во время визита в подтопленный город Канск резко реагирует на вопрос местной жительницы о том, видел ли он дорогу и что будет, если ее размоет, пришлют ли за жителями вертолеты.

Общество Изучена причина наводнения в Иркутской области Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.

Политика Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.

Экономика Росстат считает невозможным точно рассчитать производительность труда В качестве примера ведомство по своей методике рассчитало индекс производительности труда в базовых несырьевых отраслях РФ за 2018 год.

Общество Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ Оклад, составляющий базовую часть зарплаты учителей, могут приравнять к МРОТ.

Общество ЕСПЧ присудил семерым россиянам 75 тысяч евро Обща сумма компенсаций, которые ЕСПЧ присудил истцам, составила 75 тысяч евро.

Происшествия Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Общество Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.

Происшествия Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.

Общество Минздрав предложил проверять студентов и школьников на наркотики Министерство здравоохранения России разработало проект, который поменяет порядок проведения профосмотров студентов и школьников и введет обязательное исследование на употребление наркотиков.

Экономика Агентство Moody’s отозвало рейтинги банка «Восточный» Международное рейтинговое агентство Moody's отзывает рейтинги банка «Восточный». Об этом говорится в сообщении организации.