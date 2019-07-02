Футбол
Рафаэль Бенитес возглавил китайский «Далянь Ифан»Вести.Ru 05:50
Последним местом работы 59-летнего наставника был английский "Ньюкасл Юнайтед", который он возглавил в марте 2016 года и покинул в июне 2019-го. Под его руководством "сороки" одержали 62 победы, 30 раз сыграли вничью и потерпели 54 поражения.
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