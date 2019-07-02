Футбол
Бенитес возглавил китайский клуб «Далянь Ифан»RT на русском 07:48
Испанский специалист Рафаэль Бенитес сообщил о своём назначении главным тренером китайского футбольного клуба «Далянь Ифан».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 09:33, Ашберн
Происшествия
Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию
Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Политика
Чехия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний
Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Политика
В ЕС назвали условия возобновления торговых отношений с Россией
Мальстрем указала на то, что ответственность за ситуацию в Украине лежит именно на РФ.
Обновлено в 05:00
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 08:51
Политика
Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники
Обновлено в 08:40
Общество
Красноярский губернатор извинился за резкие слова
Обновлено в 08:18
Хоккей
Панарин перешел в «Рейнджерс» с рекордным для россиян контрактом
Обновлено вчера в 13:13
Политика
Филарет обвинил Порошенко в тайных соглашениях с Константинополем
Патриарх неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) заявил, что бывший украинский президент Петр Порошенко подписал тайные соглашения с Константинопольским патриархатом о передаче монастырей.
Обновлено в 07:33
Происшествия
На Уралмаше на улице застрелили человека с сумкой денег
Обновлено в 07:39
Общество
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии 27-летняя серпуховчанка два года назад пострадала от рук собственного мужа: в порыве ярости мужчина отрубил девушке кисти рук.
Обновлено в 08:33
Спорт
Универсиада-2023 пройдёт в Екатеринбурге
Екатеринбург официально стал местом проведения в 2023 году XXXII Всемирной летней Универсиады. Такое решение было принято 2 июля в Неаполе.
Обновлено в 05:17
Интернет
«Яндекс» разъяснил механизм работы «колдунщиков»
«Яндекс» не понижает позиций других компаний в выдаче, а блоки с информацией от связанных с компанией сервисов («колдунщики») появляются тогда, когда они могут повысить качество ответа на пользовательский запрос, заявили РБК в пресс-службе «Яндекса».
Обновлено в 09:05
Хоккей
Bottle Cap Challenge: хоккеист Зарипов открыл бутылку шайбой
Зарпиов предложил свою версию Bottle Cap Challenge. Он открыл бутылку, сняв крышку броском шайбы.
Обновлено в 09:12
Футбол
Защитник «Зенита» Новосельцев продолжит карьеру в «Сочи»
Защитник петербургского "Зенита" Иван Новосельцев перешел в футбольный клуб "Сочи", сообщается в официальном аккаунте сочинской команды в Twitter.
Обновлено в 09:25
Путешествия
С начала года в Крыму отдохнули более двух миллионов туристов
Как утверждает глава республики Сергей Аксенов, 200 тысяч туристов приехали с Украины.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
Журналисты ВГТРК попали под обстрел в Донецке
Обновлено в 08:10
Общество
Недвижимость на 6 млрд рублей нашёл ФБК у вице-спикера Мосгордумы
Стоимость всей московской недвижимости Метельского оценивается фондом Навального в 5,7 млрд рублей.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
Охранник магазина задушил подозреваемого в краже покупателя
В Подмосковье в одном из продуктовых магазинов охранник задушил покупателя, которого подозревали в краже.
Обновлено в 05:21
Общество
ИКМО «Сампсониевское» проиграла суд Горизбиркому
Городской суд не удовлетворил административный иск ИКМО «Сампсониевское» к петербургской избирательной комиссии, которая решила продлить время приема документов у кандидатов в муниципальные депутаты.
Обновлено в 07:53
Экономика
ФАС изучит российский рынок мяса
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ планирует изучить российский рынок мяса на предмет возможного роста цен на мясную продукцию, сообщил журналистам замглавы ФАС Андрей Цыганов.
Обновлено в 08:15
Экономика
Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний
На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.
Обновлено вчера в 17:25
Общество
Изучена причина наводнения в Иркутской области
Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Политика
Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда
Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.
Обновлено в 03:09
Авто
Составлен топ-10 самых дорогих автомобилей российского рынка
Самым дорогим автомобилем, продающимся в стране, оказался спорткар Porsche 911 GT стоимостью 13,33 млн рублей.
Обновлено в 05:11
Политика
ВЦИОМ: 89% москвичей не интересуют выборы в Мосгордуму
Предстоящими выборами в Мосгордуму не интересуются 89% москвичей, поддержать кандидатов и поставить за них подпись готовы только 7% респондентов, говорится в исследовании ВЦИОМа.
Обновлено в 07:41