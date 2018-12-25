Футбол

Бенитес: у нас есть план, как победить «Ливерпуль»
Чемпионат
12:41

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура чемпионата Англии с бывшим клубом — «Ливерпулем».
Чемпионат12:41

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Бенитес: «Если „Ньюкасл“ будет придерживаться плана, у „Ливерпуля“ будет плохой день»

Евро-футбол.ру15:19

Бенитес: «Пока рано называть „Ливерпуль“ фаворитом в борьбе за титул»

Soccer.ru12:53

Рафаэль Бенитес: «Устроим „Ливерпулю“ плохой день, если будем действовать правильно»

Спорт-Экспресс12:46

Бенитес: у нас есть план, как победить «Ливерпуль»

Чемпионат12:41

Рафаэль Бенитес: «Победим, если будем действовать правильно, а у „Ливерпуля“ будет плохой день»

Sports.ru12:27

Бенитес: «Когда я тренировал „Ливерпуль“, нам приходилось продавать игроков, чтобы кого-то купить»

Sport24.ru12:14
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Футбол

Артем Дзюба стал лучшим футболистом России 2018 года

Обновлено в 03:22
Футбол

Испанский футболист покинет «Барселону» свободным агентом

Как сообщает El Mundo Deportivo, Мунир отказался продлевать контракт с каталонским клубом, который истекает следующим летом, и покинет команду в статусе свободного агента.
Обновлено в 15:51
Футбол

«Крылья Советов» пополнят 8 новичков

В составе команды появится 8 новичков, это будут преимущественно российские игроки.
Обновлено в 05:11
Футбол

Байрамян прокомментировал информацию об интересе ЦСКА

Полузащитник «Рубина» Хорен Байрамян, права на которого принадлежат «Ростову», прокомментировал информацию о том, что в его услугах заинтересован ЦСКА.
Обновлено в 14:14
Футбол

Клопп не думает о новом контракте с «Ливерпулем»

Немецкий специалист Юрген Клопп заявил, что не задумывается о продлении контракта с «Ливерпулем».
Обновлено в 15:34
Футбол

Бывший тренер сборной России по футболу может возглавить «Рому»

По информации источника, в случае отставки нынешнего главного тренера "Ромы" Эусебио Ди Франческо, приоритетным вариантом в списке возможных наставников римского клуба станет Паулу Соуза, ранее возглавлявший английский "Лестер", швейцарский "Базель" и итальянскую "Фиорентину".
Обновлено в 12:48
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Буффон в образе Санта-Клауса поздравил детей с Рождеством

Футболисты «ПСЖ» поздравили детей с Рождеством. Вратарь команды Джанлуиджи Буффон исполнил роль Санта-Клауса.
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Давид Сильва восстановился после травмы и сможет сыграть с «Лестером»

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва восстановился после травмы, информирует официальный сайт "горожан".
Обновлено в 14:17
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Трансфер Головина признали одним из худших во Франции

Переход российского полузащитника Александра Головина в "Монако" признан одним из худшим в 2018 году.
Обновлено в 09:37
Футбол

Хуан Мата: «Игроки „МЮ“ смотрят в будущее с оптимизмом»

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата заявил, что игроки его команды смотрят в будущее с оптимизмом.
Обновлено в 14:34
Футбол

Кирилл Комбаров получил на Новый год футболку с погонами капитана

31-летний капитан команды получил в праздничной коробке футболку «Арсенала» с капитанскими погонями.
Обновлено в 15:39
Футбол

Роналду начнет матч с «Аталантой» на скамейке запасных

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду начнет матч 18-го тура Серии А против «Аталанты» на скамейке запасных, утверждает Tuttosport.
Обновлено вчера в 16:18
Футбол

«Спартак» добавил в галерею лучших снимков года одно фото с Каррерой

Обновлено в 08:09
Футбол

Сульшер: «Мне серьезно достанется от Невилла. Это его работа»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер не сомневается, что Гари Невилл и другие бывшие игроки "красных дьяволов" будут жестко оценивать его работу.
Обновлено в 01:14
Футбол

Эль-Шаарави восстановился от травмы и попал в заявку «Ромы» на матч против «Сассуоло»

Встреча состоится 26 декабря в 20.00 (мск) на стадионе "Олимпико". "Рома" занимает 10-е место в серии А с 24 очками.
Обновлено в 14:58
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Рафаэль Бенитес
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Тренировал испанские команды «Вальядолид», «Осасуну», «Эстремадуру», «Тенерифе», «Валенсию», «Реал Мадрид», английские «Ливерпуль» и «Челси», а также итальянские «Интернационале» и «Наполи». В настоящий момент главный тренер английского клуба «Ньюкасл Юнайтед».
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Ньюкасл Юнайтед
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из города Ньюкасл-апон-Тайн на северо-востоке Англии. По итогам сезона 2016/17 выиграл Чемпионшип и завоевал себе право выхода в Премьер-лигу.
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