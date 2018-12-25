Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура чемпионата Англии с бывшим клубом — «Ливерпулем».

Бенитес: у нас есть план, как победить «Ливерпуль»

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