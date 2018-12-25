Футбол
Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура чемпионата Англии с бывшим клубом — «Ливерпулем».
Чемпионат12:41
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Футбол
Артем Дзюба стал лучшим футболистом России 2018 года
Обновлено в 03:22
Футбол
Испанский футболист покинет «Барселону» свободным агентом
Как сообщает El Mundo Deportivo, Мунир отказался продлевать контракт с каталонским клубом, который истекает следующим летом, и покинет команду в статусе свободного агента.
Обновлено в 15:51
Футбол
«Крылья Советов» пополнят 8 новичков
В составе команды появится 8 новичков, это будут преимущественно российские игроки.
Обновлено в 05:11
Футбол
Байрамян прокомментировал информацию об интересе ЦСКА
Полузащитник «Рубина» Хорен Байрамян, права на которого принадлежат «Ростову», прокомментировал информацию о том, что в его услугах заинтересован ЦСКА.
Обновлено в 14:14
Футбол
Клопп не думает о новом контракте с «Ливерпулем»
Немецкий специалист Юрген Клопп заявил, что не задумывается о продлении контракта с «Ливерпулем».
Обновлено в 15:34
Футбол
Бывший тренер сборной России по футболу может возглавить «Рому»
По информации источника, в случае отставки нынешнего главного тренера "Ромы" Эусебио Ди Франческо, приоритетным вариантом в списке возможных наставников римского клуба станет Паулу Соуза, ранее возглавлявший английский "Лестер", швейцарский "Базель" и итальянскую "Фиорентину".
Обновлено в 12:48
Футбол
Буффон в образе Санта-Клауса поздравил детей с Рождеством
Футболисты «ПСЖ» поздравили детей с Рождеством. Вратарь команды Джанлуиджи Буффон исполнил роль Санта-Клауса.
Обновлено в 15:21
Футбол
Давид Сильва восстановился после травмы и сможет сыграть с «Лестером»
Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва восстановился после травмы, информирует официальный сайт "горожан".
Обновлено в 14:17
Футбол
Трансфер Головина признали одним из худших во Франции
Переход российского полузащитника Александра Головина в "Монако" признан одним из худшим в 2018 году.
Обновлено в 09:37
Футбол
Хуан Мата: «Игроки „МЮ“ смотрят в будущее с оптимизмом»
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата заявил, что игроки его команды смотрят в будущее с оптимизмом.
Обновлено в 14:34
Футбол
Кирилл Комбаров получил на Новый год футболку с погонами капитана
31-летний капитан команды получил в праздничной коробке футболку «Арсенала» с капитанскими погонями.
Обновлено в 15:39
Футбол
Роналду начнет матч с «Аталантой» на скамейке запасных
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду начнет матч 18-го тура Серии А против «Аталанты» на скамейке запасных, утверждает Tuttosport.
Обновлено вчера в 16:18
Футбол
«Спартак» добавил в галерею лучших снимков года одно фото с Каррерой
Обновлено в 08:09
Футбол
Сульшер: «Мне серьезно достанется от Невилла. Это его работа»
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер не сомневается, что Гари Невилл и другие бывшие игроки "красных дьяволов" будут жестко оценивать его работу.
Обновлено в 01:14
Футбол
Эль-Шаарави восстановился от травмы и попал в заявку «Ромы» на матч против «Сассуоло»
Встреча состоится 26 декабря в 20.00 (мск) на стадионе "Олимпико". "Рома" занимает 10-е место в серии А с 24 очками.
Обновлено в 14:58