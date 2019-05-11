Футбол

Бенитес сравнил матчи «Ливерпуля» против «Милана» и «Барселоны»Матч ТВ 17:08

Во втором тайме красные поразили ворота итальянцев трижды в период с 54 по 60 минуту. Тогда, команда, руководимая Рафаэлем Бенитесом одержала победу в послематчевой серии пенальти. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов "Ливерпуль" прошел в финал турнира, проиграв первый матч "Барселоне" со счетом 3:0.
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Экс-тренер «Ливерпуля» сравнил камбэк в матче с «Барселоной» с финалом ЛЧ 2005 года

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Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Тренировал испанские команды «Вальядолид», «Осасуну», «Эстремадуру», «Тенерифе», «Валенсию», «Реал Мадрид», английские «Ливерпуль» и «Челси», а также итальянские «Интернационале» и «Наполи». В настоящий момент главный тренер английского клуба «Ньюкасл Юнайтед».
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