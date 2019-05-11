Футбол
Бенитес сравнил матчи «Ливерпуля» против «Милана» и «Барселоны»Матч ТВ 17:08
Во втором тайме красные поразили ворота итальянцев трижды в период с 54 по 60 минуту. Тогда, команда, руководимая Рафаэлем Бенитесом одержала победу в послематчевой серии пенальти. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов "Ливерпуль" прошел в финал турнира, проиграв первый матч "Барселоне" со счетом 3:0.
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