Могу сказать, что после встречи с руководством в Лондоне 16 мая я принял решение и через несколько дней сообщил клубу, что не продлю контракт. Ранее Бенитес сообщил, что ушел из «Ньюкасла» из-за разногласия с руководством относительно развития клуба.

Бенитес рассказал, когда принял решение уйти из «Ньюкасла»

Политика Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию Министерство иностранных дел России ответило на критику американского дипломата Элизабет Руд о запрете авиасообщения России с Грузией.

Экономика Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.

Происшествия Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.

Политика В ПА ОБСЕ призвали Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, осуждающую действия России в Абхазии и Южной Осетии и призывающую отменить решение России о признании независимости этих республик, назвав его незаконным.

Здоровье В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов Суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов.

Происшествия Муж подозреваемой в избиении девочки оказался полицейским Последние полгода девочка жила в семье тети по отцовской линии без оформления каких-либо документов.

Происшествия В Петербурге загорелся детский сад В Петербурге загорелся детский сад, сообщает РЕН со ссылкой на очевидцев. Пожар произошел в поселке Ушково.

Политика В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».

Экономика Российские садоводы призвали ограничить импорт фруктов Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края и союз "Садоводы Кубани" обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ограничить импорт в Россию фруктов.

Политика Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным» Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».

Происшествия Стали известны детали преступлений арестованных сотрудников ФСБ Арестованные сотрудники спецподразделения «Альфа» и «Вымпел» при обысках прятали в бронежилеты похищенные деньги, сообщает «Росбалт».

Футбол Гендиректор «Зенита»: тренерский штаб сделает выводы после Суперкубка Уверен, что будут сделаны все необходимые выводы по организации игры и действиям футболистов, — цитирует функционера ТАСС.

Наука В Китае найдены древние деформированные черепа Археологами было найдено 25 скелетов, у каждого из которых был деформирован череп.

Гаджеты Мошенническое приложение замаскировали под обновления Samsung Более 10 миллионов пользователей Android скачали из Google Play мошенническое приложение Updates for Samsung («Обновление для Samsung»), которое за деньги предлагало бесплатные апдейты и получало данные банковской карты — схему описали специалисты компании по кибербезопасности CSIS.

Хоккей Жена Токранова — об уходе мужа в СКА: никто не имеет права осуждать Васю Елена Токранова, супруга обладателя Кубка Гагарина Василия Токранова, рассказала об отношении к переходу мужа из казанского «Ак Барса» в СКА из Санкт-Петербурга.

Происшествия В США по обвинению в торговле людьми задержан миллиардер Нью-йоркский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн арестован 6 июля по обвинению в торговле людьми, пишет The New York Times.

Политика В Иране сделали заявление по танкеру в Гибралтарском проливе Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что танкер, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил нефть в Сирию.

Музыка «Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».

Политика Зеленский заявил, что делает всё для возвращения украинских моряков Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает всё, чтобы вернуть украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.