Футбол
Бенитес рассказал, когда принял решение уйти из «Ньюкасла»Матч ТВ 03:55
Могу сказать, что после встречи с руководством в Лондоне 16 мая я принял решение и через несколько дней сообщил клубу, что не продлю контракт. Ранее Бенитес сообщил, что ушел из «Ньюкасла» из-за разногласия с руководством относительно развития клуба.
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