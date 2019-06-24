Футбол
Бенитес покинет пост главного тренера «Ньюкасла»ТАСС вчера в 08:49
Главный тренер английского футбольного клуба "Ньюкасл" Рафаэль Бенитес покинет команду по истечении контракта. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба. Контракт 59-летнего испанца с клубом заканчивается 30 июня.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:38, Вашингтон
Здоровье
Медики рассказали, как не отравиться во время отдыха на курорте
Медики рассказали, как избежать отравления во время отдыха на курорте.
Обновлено в 00:52
ЖКХ
Вирус гепатита А нашли в водопроводной воде города на севере Сахалина
Две пробы водопроводной воды из четырех, взятые в городе на севере Сахалина Охе, оказались положительными на вирус гепатита А, госпитализирована семья из трех человек, сообщил РИА Новости мэр самого северного муниципального образования Сахалина Сергей Гусев.
Обновлено вчера в 04:03
Политика
Россия открывает транзит украинских товаров
Президент Владимир Путин разрешил транзит украинских товаров через Россию в третьи страны с использованием системы контроля на основе пломб с технологией ГЛОНАСС.
Обновлено в 00:35
Футбол
Уругвай и Чили шагнули в плей-офф Кубка Америки
В рамках третьего тура группового раунда Кубка Америки прошли два поединка. Сборная Уругвая переиграла команду Чили со счетом 1:0.
Обновлено в 01:07
Космос
Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты
Обновлено в 00:32
Культура
Глава Минобра Хакасии сказала, что «Горе от ума» написал Радищев
Лариса Гимазутина, возглавляющая министерство образования Хакасии, допустила в прямом эфире канала «Абакан-24» ошибку.
Обновлено в 01:26
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено вчера в 17:36
Армия и оружие
Российский военный самолет повторно прибыл в Венесуэлу
Обновлено вчера в 15:59
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Пушков ответил на угрозы Украины покинуть ПАСЕ
Российский сенатор Алексей Пушков 25 июня прокомментировал намерения главы украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимира Арьева покинуть организацию, если полномочия Москвы восстановят.
Обновлено вчера в 20:45
Гаджеты
Микро-ПК Raspberry Pi 4 справится с офисными задачами
Усовершенствования означают, пишет The Verge, что Raspberry Pi 4 в максимальной конфигурации с 4 ГБ памяти теперь можно использовать, как замену бюджетному офисному ПК.
Обновлено вчера в 11:31
Происшествия
Пять человек пострадали в результате столкновения трех машин в Якутии
В результате ДТП различные травмы получили пять человек, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 00:57
Общество
Голикова объяснила данные о сокращении бюджетных мест в вузах
Голикова же пояснила, что данные о 432,4 тысячи бюджетных мест в российских вузах к 2024 году относятся к приему абитуриентов в возрасте от 15 до 20 лет, тогда как законодательство предусматривает другие возрастные нормативы приема в высшие учебные заведения – с 17 до 30 лет.
Обновлено вчера в 10:51
Шоу-бизнес
Светлана Лобода со старшей дочерью посетила дворец Аллы Пугачевой
В числе приглашенных гостей оказались популярная певица Светлана Лобода и коллега Галкина по ремеслу Александр Ревва – оба артиста явились в знаменитый дом со своими дочерьми.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии
Реакция на решение главы Ингушетии Объявивший в понедельник о досрочной отставке Юнус-Бек Евкуров всегда брал ответственность на себя и совершал взвешенные поступки, заявил полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников.
Обновлено вчера в 18:49
Финансы
Трамп может принять решение о девальвации доллара
Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.
Обновлено вчера в 06:41
Армия и оружие
Войска ЦВО приведены в полную боевую готовность по поручению Путина
Обновлено вчера в 05:30
Происшествия
Опубликованы фото и видео последствий урагана в Татарстане
Главное управление МЧС России по РТ опубликовало фотографии последствий сильного шквалистого ветра, пронесшегося по Татарстану в понедельник днем.
Обновлено в 00:06
Здоровье
В Роскачестве назвали лучшее детское питание
Роскачество провело веерное исследование сухих молочных смесей, признав самой качественной продукцию белорусского производителя, всего в проверке участвовали молочные смеси 21 торговой марки российского и зарубежного производства, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 01:29
Авто
В Новосибирске продают губернаторскую «Волгу» с мотором от Toyota
«Волга» 2001 года выпуска оборудована японским двигателем Toyota 3RZ-FE объемом 2.7 л с отдачей в 146 лошадей и «автоматом».
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
Из тюрьмы в Уругвае сбежал известный итальянский мафиози
Обновлено вчера в 13:16
Космос
«Самый сложный запуск» ракеты Falcon Heavy отложен
Запуск Falcon Heavy, который Илон Маск ранее назвал одним из самых сложных в истории ракеты, отложен на три часа.
Обновлено вчера в 22:21
Культура
Шифрин обвинил Алибасова в плагиате после чудесного исцеления на ТВ
Актер и юморист Ефим Шифрин обвинил Бари Алибасова в плагиате.
Обновлено вчера в 10:13
Здоровье
Врач назвала внешние признаки онкологии
Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.
Обновлено вчера в 04:36
Музыка
Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено вчера в 12:30
Политика
МИД Ирана: США своими санкциями закрывают путь дипломатии
США санкциями против руководства Ирана и военачальников навсегда закрывают путь дипломатии с Ираном, заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.
Обновлено в 00:18
Общество
Названы самые наркозависимые регионы России
В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено вчера в 02:06
Наука
Музыка помогает старшеклассникам лучше усваивать школьную программу
Выяснилось, что подростки, увлекающиеся музыкой с ранних лет, лучше усваивают школьные программы.
Обновлено в 00:39
Происшествия
СМИ: семья следователя из дела Голунова связана с заводом, незаконно сбывавшим драгметаллы
Члены семьи полковника полиции, руководившего задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сотрудничали с ювелирным заводом «Бронницкий ювелир», который был замешан в уголовном деле о незаконном обороте драгметаллов.
Обновлено вчера в 23:12