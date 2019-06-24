Футбол

Бенитес покинет пост главного тренера «Ньюкасла»ТАСС вчера в 08:49

Главный тренер английского футбольного клуба "Ньюкасл" Рафаэль Бенитес покинет команду по истечении контракта. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба. Контракт 59-летнего испанца с клубом заканчивается 30 июня.
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