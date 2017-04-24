Бенитес отказался от предложений «Ромы» и «Марселя»Газета.Ru 01:22

Главный тренер английского "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес отказался покидать клуб, передает "Советский спорт". Как сообщает Chronicle, 59-летний испанец дал понять представителям итальянского "Ромы" и французского "Марселя", что не планирует проводить с ними переговоры по поводу перехода.

Бенитес отказался от предложений «Ромы» и «Марселя»

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