Футбол
Бенитес отказался от предложений «Ромы» и «Марселя»Газета.Ru 01:22
Главный тренер английского "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес отказался покидать клуб, передает "Советский спорт". Как сообщает Chronicle, 59-летний испанец дал понять представителям итальянского "Ромы" и французского "Марселя", что не планирует проводить с ними переговоры по поводу перехода.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:55, Ашберн
Гаджеты
Презентован смартфон Vivo Z5x с аккумулятором на 5000 мАч
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес
Михаил Боярский рассказал, почему избегает публичных мест
Обновлено в 03:41
Музыка
Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
Ведущий проекта Дмитрий Нагиев, в свою очередь, сообщил, что каждый из финалистов получит по 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 17:38
Общество
Росгвардия рассказала, как безопасно отметить последний звонок
Школьникам, которые собираются на последний звонок, необходимо предупредить своих родителей о предстоящих планах – сообщить место, время и примерную продолжительность празднования, а также оставить контакты двух-трех человек, которые будут праздновать с ними.
Обновлено вчера в 20:41
Политика
Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют
Обновлено вчера в 19:42
Гаджеты
Huawei может потерять возможность выпускать смартфоны с microSD
Китайская корпорация Huawei может потерять возможность выпускать смартфоны с microSD, так как компанию исключили из организации SD Association.
Обновлено в 00:19
Происшествия
Повторное землетрясение произошло в Дагестане
Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.
Обновлено вчера в 22:14
Общество
Владимир Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что не будет участвовать в дуэли с краснодарским журналистом Кириллом Гурьевым.
Обновлено 23 мая в 11:51
Футбол
«Реал» готов потратить 90 миллионов фунтов на Азара. «Челси» хочет 130
"Челси" требует у "Реала" 130 миллионов фунтов стерлингов за нападающего Эдена Азара, утверждает Sky Sports.
Обновлено в 03:32
Космос
Ученые: Песчаные дюны на Марсе перемещаются медленнее, чем на Земле
Ученые смогли изучить движение песчаных дюн на Марсе и пришли к выводу, что этот процесс происходит медленнее, чем на Земле из-за недостаточно энергичного ветра.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия
Сотрудники МЧС потушили пожар в центре Томска
Пожар в автосервисе, который произошел в субботу в центре Томска на площади 300 кв. м, ликвидирован силами МЧС.
Обновлено в 02:50
Общество
Беглов обещал сохранить кафе с бесплатными обедами для пенсионеров
Кафе «ДоброДомик» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге не будет закрыто, написал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в социальной сети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 18:51
Хоккей
Молодая финская звезда верит в победу над Россией в полуфинале ЧМ-2019
Начало – 16.15 (время московское). Также будет доступна видеотрансляция полуфинала ЧМ-2019 Россия – Финляндия в прямом эфире Первого канала.
Обновлено вчера в 12:03
Футбол
Месси стал обладателем «Золотой бутсы» шестой раз в карьере
Обновлено в 01:53
Происшествия
В Индии 15 человек погибли при пожаре в торговом центре
Обновлено вчера в 09:18
Армия и оружие
В НАТО приняли новую военную концепцию из-за «российской угрозы»
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах представить новую военную стратегию из-за «российской угрозы».
Обновлено в 01:41
Общество
Данные 885 млн пользователей страховой компании США были в открытом доступе
По информации страховой организации, уязвимость в системе хранения привела к тому, что любой желающий мог получить доступ к номерам социального страхования, данным банковских счетов, водительским правам, а также ипотечным и налоговым записям клиентов, воспользовавшихся её услугами за последние 16 лет.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
В Севастополе сгорел дельфинарий
Пожар произошел утром в субботу в севастопольском дельфинарии, огонь уничтожил часть крыши и расположенные рядом сувенирные магазины, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес
Леру Кудрявцеву обвинили в политическом кризисе в Австрии
Российскую телеведущую Леру Кудрявцеву обвинили в причастности к скандалу вокруг предполагаемого подкупа вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия
Задержана глава ростовского УФНС
Исполняющая обязанности руководителя УФНС по Ростовской области Ирина Александрова была задержана по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:26
Армия и оружие
Армия Сирии за сутки уничтожила в провинции Хама около 350 террористов
Сирийская армия в ходе отражения атак боевиков группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) за сутки уничтожила около 360 террористов, шесть танков и БМП в юго-западной части Идлибской зоны деэскалации в провинции Хама.
Обновлено вчера в 15:53
Кино
Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах
Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».
Обновлено вчера в 16:11
Политика
О готовности запустить международный роуминг заявили в Крыму
Глава крупнейшего мобильного оператора в Крыму заявил о готовности заключить договоры о роуминге для иностранцев.
Обновлено в 02:32
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину снизился до исторического минимума
Личный рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до минимального значения — 31,7%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 17:45
Общество
«Мельницу Гитлера» продали за 100 тысяч евро
Шифровальную машину "Мельница Гитлера" продали на аукционе в Мюнхене за 98 тысяч евро (около 110 тысяч долларов), передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:41
Игры
В Steam началась очередная «Весенняя уборка»
Онлайновый магазин Steam вновь начал акцию «Весенняя уборка» для старожилов сервиса.
Обновлено вчера в 17:32
Авто
Отечественный спорткар Marussia превратят в электромобиль
Отечественный спорткар Marussia превратят в мощный электромобиль.
Обновлено в 00:00
Футбол
Футбольный клуб «Чайка» вышел в ФНЛ
Обновлено вчера в 11:53
Футбол
Фернандеш ещё не определился, останется ли он в «Локомотиве»
Португальский хавбек московского футбольного клуба «Локомотив» Мануэл Фернандеш ещё не определился со своим будущим в команде.
Обновлено в 03:27