Футбол

Бенитес отказался от предложений «Ромы» и «Марселя»Газета.Ru 01:22

3 фото
Главный тренер английского "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес отказался покидать клуб, передает "Советский спорт". Как сообщает Chronicle, 59-летний испанец дал понять представителям итальянского "Ромы" и французского "Марселя", что не планирует проводить с ними переговоры по поводу перехода.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Бенитес отказался от предложений «Ромы» и «Марселя»

Газета.Ru01:22

Бенитес отклонил предложения «Ромы» и «Марселя»

Матч ТВ01:56

Бенитес отклонил предложения о работе от «Ромы» и «Марселя»

Sport24.ru01:29

Рафаэль Бенитес отказался вести переговоры с «Ромой» и «Марселем»

РБК03:41

Бенитес отказал «Роме» и «Марселю»

Советский спорт02:09

Бенитес отказал «Роме» и «Марселю»

Спорт-Экспресс00:40

Легендарный Бенитес отказал «Роме»

Sport.ru01:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:55, Ашберн
Гаджеты

Презентован смартфон Vivo Z5x с аккумулятором на 5000 мАч

Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес

Михаил Боярский рассказал, почему избегает публичных мест

Обновлено в 03:41
Музыка

Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»

Ведущий проекта Дмитрий Нагиев, в свою очередь, сообщил, что каждый из финалистов получит по 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 17:38
Общество

Росгвардия рассказала, как безопасно отметить последний звонок

Школьникам, которые собираются на последний звонок, необходимо предупредить своих родителей о предстоящих планах – сообщить место, время и примерную продолжительность празднования, а также оставить контакты двух-трех человек, которые будут праздновать с ними.
Обновлено вчера в 20:41
Политика

Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Происшествия

Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют

Обновлено вчера в 19:42
Гаджеты

Huawei может потерять возможность выпускать смартфоны с microSD

Китайская корпорация Huawei может потерять возможность выпускать смартфоны с microSD, так как компанию исключили из организации SD Association.
Обновлено в 00:19
Происшествия

Повторное землетрясение произошло в Дагестане

Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.
Обновлено вчера в 22:14
Общество

Владимир Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что не будет участвовать в дуэли с краснодарским журналистом Кириллом Гурьевым.
Обновлено 23 мая в 11:51
Футбол

«Реал» готов потратить 90 миллионов фунтов на Азара. «Челси» хочет 130

"Челси" требует у "Реала" 130 миллионов фунтов стерлингов за нападающего Эдена Азара, утверждает Sky Sports.
Обновлено в 03:32
Космос

Ученые: Песчаные дюны на Марсе перемещаются медленнее, чем на Земле

Ученые смогли изучить движение песчаных дюн на Марсе и пришли к выводу, что этот процесс происходит медленнее, чем на Земле из-за недостаточно энергичного ветра.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия

Сотрудники МЧС потушили пожар в центре Томска

Пожар в автосервисе, который произошел в субботу в центре Томска на площади 300 кв. м, ликвидирован силами МЧС.
Обновлено в 02:50
Общество

Беглов обещал сохранить кафе с бесплатными обедами для пенсионеров

Кафе «ДоброДомик» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге не будет закрыто, написал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в социальной сети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 18:51
Хоккей

Молодая финская звезда верит в победу над Россией в полуфинале ЧМ-2019

Начало – 16.15 (время московское). Также будет доступна видеотрансляция полуфинала ЧМ-2019 Россия – Финляндия в прямом эфире Первого канала.
Обновлено вчера в 12:03
Футбол

Месси стал обладателем «Золотой бутсы» шестой раз в карьере

Обновлено в 01:53
Происшествия

В Индии 15 человек погибли при пожаре в торговом центре

Обновлено вчера в 09:18
Армия и оружие

В НАТО приняли новую военную концепцию из-за «российской угрозы»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах представить новую военную стратегию из-за «российской угрозы».
Обновлено в 01:41
Общество

Данные 885 млн пользователей страховой компании США были в открытом доступе

По информации страховой организации, уязвимость в системе хранения привела к тому, что любой желающий мог получить доступ к номерам социального страхования, данным банковских счетов, водительским правам, а также ипотечным и налоговым записям клиентов, воспользовавшихся её услугами за последние 16 лет.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия

В Севастополе сгорел дельфинарий

Пожар произошел утром в субботу в севастопольском дельфинарии, огонь уничтожил часть крыши и расположенные рядом сувенирные магазины, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес

Леру Кудрявцеву обвинили в политическом кризисе в Австрии

Российскую телеведущую Леру Кудрявцеву обвинили в причастности к скандалу вокруг предполагаемого подкупа вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия

Задержана глава ростовского УФНС

Исполняющая обязанности руководителя УФНС по Ростовской области Ирина Александрова была задержана по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:26
Армия и оружие

Армия Сирии за сутки уничтожила в провинции Хама около 350 террористов

Сирийская армия в ходе отражения атак боевиков группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) за сутки уничтожила около 360 террористов, шесть танков и БМП в юго-западной части Идлибской зоны деэскалации в провинции Хама.
Обновлено вчера в 15:53
Кино

Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах

Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».
Обновлено вчера в 16:11
Политика

О готовности запустить международный роуминг заявили в Крыму

Глава крупнейшего мобильного оператора в Крыму заявил о готовности заключить договоры о роуминге для иностранцев.
Обновлено в 02:32
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину снизился до исторического минимума

Личный рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до минимального значения — 31,7%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 17:45
Общество

«Мельницу Гитлера» продали за 100 тысяч евро

Шифровальную машину "Мельница Гитлера" продали на аукционе в Мюнхене за 98 тысяч евро (около 110 тысяч долларов), передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:41
Игры

В Steam началась очередная «Весенняя уборка»

Онлайновый магазин Steam вновь начал акцию «Весенняя уборка» для старожилов сервиса.
Обновлено вчера в 17:32
Авто

Отечественный спорткар Marussia превратят в электромобиль

Отечественный спорткар Marussia превратят в мощный электромобиль.
Обновлено в 00:00
Футбол

Футбольный клуб «Чайка» вышел в ФНЛ

Обновлено вчера в 11:53
Футбол

Фернандеш ещё не определился, останется ли он в «Локомотиве»

Португальский хавбек московского футбольного клуба «Локомотив» Мануэл Фернандеш ещё не определился со своим будущим в команде.
Обновлено в 03:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рафаэль Бенитес
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Тренировал испанские команды «Вальядолид», «Осасуну», «Эстремадуру», «Тенерифе», «Валенсию», «Реал Мадрид», английские «Ливерпуль» и «Челси», а также итальянские «Интернационале» и «Наполи». В настоящий момент главный тренер английского клуба «Ньюкасл Юнайтед».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ньюкасл Юнайтед
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из города Ньюкасл-апон-Тайн на северо-востоке Англии. По итогам сезона 2016/17 выиграл Чемпионшип и завоевал себе право выхода в Премьер-лигу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное