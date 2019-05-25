Футбол

Бенитес отказал «Роме» и «Марселю»Спорт-Экспресс 00:40

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Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес отказался покидать английский клуб. По информации Chronicle, испанский специалист дал понять представителям "Ромы" и "Марселя", что не собирается вести с ними переговоры. В этом сезоне "Ньюкасл" под его руководством занял 13-е место в чемпионате Англии.
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