Футбол
Бенитес отказал «Роме» и «Марселю»Спорт-Экспресс 00:40
Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес отказался покидать английский клуб. По информации Chronicle, испанский специалист дал понять представителям "Ромы" и "Марселя", что не собирается вести с ними переговоры. В этом сезоне "Ньюкасл" под его руководством занял 13-е место в чемпионате Англии.
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Политика
В Крыму призвали украинский Генштаб не махать кулаками после драки
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал Киев не «махать кулаками после драки», передает «РИА Новости» в субботу, 25 мая.
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Беглов объявил о планах участвовать в выборах губернатора Петербурга
Выборы главы Санкт-Петербурга должны пройти в единый день голосования 8 сентября, губернатора избирают на пять лет.
Обновлено в 08:00
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В Севастополе сгорел дельфинарий
По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.
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Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
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Недавно сын артистки, актер Филипп Васильев сбросил 40 килограммов. Он ограничил свой рацион до 2000 калорий в день.
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Хоккей
В федерации сделали заявление об участии игроков НХЛ в Олимпиаде
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Эксперимент по сжатию льда не подтвердил «двуличность» воды
В результате ученые получили аморфный лед высокой плотности (high-density amorphous ice, HDA), который таким образом должен являться стеклообразным состоянием воды.
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Морской трибунал потребовал от России освободить украинских моряков
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Порошенко допросят по уголовному делу о коррупции
Ранее ФедералПресс сообщал, что на Порошенко завели третье уголовное дело. Его подозревают в легализации преступных доходов.
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Политика
Украинский министр раскритиковал Зеленского за «кацапскую мову»
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Общество
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В Госдуму внесли законопроект, который снимет возрастные ограничения с произведений искусства и классической литературы, а также советских фильмов.
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Общество
Новейший круизный лайнер «Петр Великий» спущен на воду
Завод "Лотос" объявил о спуске на воду первого круизного лайнера проекта PV300VD, сообщает Морское инженерное бюро.
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия
Арестованному полковнику ФСБ Черкалину понравилась тюремная каша
Начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО.
Обновлено вчера в 11:34
Автоспорт
Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако
Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат в третьих свободных заездах на домашнем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит в эти дни в Монте-Карло.
Обновлено в 07:27
Политика
Отказ Нуланд в российской визе назвали закономерным
Бывшая помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд не смогла получить российскую визу для очередного визита в Москву, сообщили в МИД РФ.
Обновлено вчера в 01:08
Происшествия
Два человека стали жертвами пожара в квартире на юге Москвы
Два человека погибли в результате пожара в квартире жилого дома на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
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В Дагестане произошло повторное землетрясение
Сейсмологи зарегистрировали в субботу ночью в Дагестане повторное землетрясение магнитудой 2,3. Подземные толчки ощутили в городе Буйнакске, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Главного управления МЧС по Республике Дагестан.
Обновлено вчера в 21:44
Общество
В Екатеринбурге уличные художники украсили куполами сквер у Драмтеатра
Три работы проделали уличные художники, которые хотели иронически изобразить конфликт вокруг Храма-на-Драме, сообщает портал Е1.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
Сын Плющенко требует игрушки за фото
Рудковская рассказала, что за любую фотографию, будь то профессиональная фотосессия, или снимок для инстаграма, её сын требует игрушку.
Обновлено в 08:23
Хоккей
Назван состав сборной России на полуфинал чемпионата мира с финнами
Советский спорт проведет текстовую трансляцию встречи. В другом полуфинале (20:15 мск) сыграют команды Канады и Чехии.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Десять альпинистов погибли за неделю при восхождении на Эверест
Отмечается, что всего с начала альпинистского сезона в Гималаях при покорении вершин выше восьми тысячи метров погибли 20 человек.
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Политика
Зеленский рассмотрит петицию об отставке главы администрации
Петиция об отставке Андрея Богдана с должности главы администрации президента Украины набрала необходимое для рассмотрения количество голосов — 25 тысяч.
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Политика
Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание
Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 06:37
Происшествия
В Нижнем Новгороде машина въехала в остановку общественного транспорта
В Нижнем Новгороде автомобиль врезался в остановку общественного транспорта.
Обновлено в 04:27
Спорт
Загитова и Медведева пережили землетрясение в Японии
Во время репетиции ледового шоу Fantasy On Ice — 2019 в Токио, в котором приняли участие российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, произошло землетрясение.
Обновлено в 06:56
Энергетика
Белоруссия не исключила транзита нефти в Европу в полном объеме
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас считает, что страна еще может обеспечить стандартный годовой объем транзита нефти в Европу, несмотря на ситуацию с загрязнением нефти в нефтепроводе "Дружба".
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия
СК проверит факт повреждений SSJ-100 тросом во время полета в Ижевск
В свою очередь, начальник пресс-службы аэропорта Шереметьево Роман Генис отметил, что самолет принадлежит авиакомпании «Аэрофлот», а рейс выполнялся на пассажирском лайнере SSJ-100, цитирует его РБК.
Обновлено вчера в 23:14