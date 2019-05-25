Футбол
Бенитес отказал «Роме» и «Марселю»Спорт-Экспресс 00:40
Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес отказался покидать английский клуб. По информации Chronicle, испанский специалист дал понять представителям "Ромы" и "Марселя", что не собирается вести с ними переговоры. В этом сезоне "Ньюкасл" под его руководством занял 13-е место в чемпионате Англии.
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Политика
МИД исключил возможность обмена Уилана на Бутину
Заместитель главы МИД Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости исключил возможность обмена обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана на россиянку Марию Бутину.
Обновлено в 02:05
Политика
Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову»
23 мая на форуме интернет-деятелей iForum 2019 Зеленский заявил, что украинские чиновники знают только четыре слова из мира современных технологий: «инновация», «диджитализация», «гиперлуп» и «Маск».
Обновлено в 05:10
Авто
Продажи автомобилей KIA с пробегом в апреле выросли на 28%
Российские дилеры KIA в рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен» по итогам апреля реализовали 680 таких машин, что на 28% больше по сравнению с прошлым годом.
Обновлено в 05:00
Общество
Россияне массово променяли вино на пиво
Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено вчера в 20:49
Футбол
Акинфеев сравнил ЦСКА с машиной
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев сравнил столичную команду в нынешнем сезоне с машиной, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Севастополе сгорел дельфинарий
По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.
Обновлено в 04:07
Общество
В Москве почти две тысячи магазинов установили скидки до 50% на рыбу
Скидки до 50% на рыбу и морепродукты установили почти 2 тысячи магазинов Москвы в рамках фестиваля "Рыбная неделя", рассказали РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
Обновлено в 03:45
Общество
Опасность «грязной» российской нефти назвали в Германии
Специалист отметил, что месячный простой "грязной" нефти еще нельзя назвать критическим сроком.
Обновлено в 04:58
Музыка
Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 17:38
Общество
В Петербурге закрыли кафе с бесплатными обедами для пенсионеров
Кафе «Добродомик» на Детской улице в Петербурге временно закрыли. Заведение предоставляло бесплатные обеды для пенсионеров.
Обновлено 23 мая в 16:13
Шоу-бизнес
Максим Галкин трогательно поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения
Максим Галкин трогательно поздравил дочь Аллы Пугачевой Кристину Орбакайте с 48-м днем рождения.
Обновлено в 04:58
Хоккей
Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия
Задержанный с 12 миллиардами полковник ФСБ стал молиться в СИЗО
В СИЗО «Лефортово» стал молиться начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин.
Обновлено в 04:29
Происшествия
В Петербурге на ходу загорелся автобус с рабочими
Рано утром в Санкт-Петербурге на Приморском шоссе сгорел автобус, перевозивший рабочих. Он загорелся на ходу открытым пламенем.
Обновлено в 02:57
Происшествия
В Дагестане за час произошло два землетрясения
На территории Дагестана в ночь на субботу, 25 мая, за час произошло два землетрясения, сообщает местное ГУ МЧС.
Обновлено вчера в 21:48
Авто
Объявлена дата появления Geely FY11 в России
Geely FY11 выглядит весьма дорого и это подтверждает его ценник в Китае: от 135,8 до 216,8 тысячи юаней.
Обновлено в 03:51
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Политика
Третье уголовное дело возбуждено против Порошенко на Украине
Третье уголовное дело возбуждено на Украине против бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 09:18
Происшествия
Задержана замглавы УФНС по Ростовской области Ирина Александрова
В Ростове задержали и.о. главы УФНС Ростовской области Ирину Александрову, сообщил порталу 161.RU источник в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 06:15
Общество
Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду
На судостроительном заводе «Лотос» под Астраханью спустили на воду первый российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
Обновлено вчера в 11:01
Армия и оружие
В Средиземном море мальтийские военные спасли более 200 мигрантов
Вооружённые силы Мальты спасли 216 мигрантов в ходе двух отдельных спасательных операций в Средиземном море поздно вечером в пятницу, сообщает газета Times of Malta.
Обновлено в 05:11
Общество
Российские выпускники устроили БДСМ-флешмоб в школе
Одиннадцатиклассники школы № 74 Владивостока устроили флешмоб в БДСМ-костюмах на дне самоуправления перед последним звонком и спровоцировали полицейскую проверку.
Обновлено вчера в 03:29
Политика
Украина признала зависимость от торговли с Россией
Украина на сегодняшний день не может прекратить экономические отношения с Россией, заявил представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 01:56
Политика
Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов
Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено вчера в 03:09
Футбол
«Чайка» завоевала право выступать в ФНЛ
24 мая, 2019 Чайка на своём поле со счётом 5:1 победила Биолог-Новокубанск. Дубль в составе хозяев оформил форвард Александр Подбельцев.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия
Водитель в Нижнем Новгороде въехал в остановку, погиб один человек
Легковой автомобиль иностранного производства, управляемый водителем 1995 года рождения, выехал на остановку общественного транспорта, где в этот момент находились люди.
Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес
Леру Кудрявцеву обвинили в политическом кризисе в Австрии
Российскую телеведущую Леру Кудрявцеву обвинили в причастности к скандалу вокруг предполагаемого подкупа вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено вчера в 21:53
Спорт
Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение
Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:09
Происшествия
Самолет упал в океан у берегов Флориды
Обновлено в 02:41
Политика
Коста-Рика отменила визы для туристов из России
Граждане России могут без виз ехать в Коста-Рику на 90 дней.
Обновлено вчера в 22:12