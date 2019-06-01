Футбол

Бенитес: не вижу фаворита в финале Лиги чемпионовЧемпионат вчера в 23:55

Тоттенхэм — Ливерпуль
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Финал
Стадион «Ванда Метрополитано»
Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес признался, что не может выделить фаворита в финальном матче Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэм Хотспур».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Бенитес: не вижу фаворита в финале Лиги чемпионов

Чемпионатвчера в 23:55

Бенитес: «Не вижу фаворита в финале Лиги чемпионов»

Sport24.ruвчера в 23:26

Бенитес: «Клоппу не нужны мои советы»

Soccer.ruвчера в 17:17

Рафаэль Бенитес: «Я не вижу фаворита в финале»

Спорт-Экспрессвчера в 21:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 00:37, Ашберн
Футбол

«Ливерпуль» и «Тоттенхем» разыграют звание сильнейшего клуба Европы

«Ливерпуль» и «Тоттенхем» разыграют звание сильнейшего клуба Европы Сегодня в мадридском финале Лиги чемпионов встретятся два английских клуба, между которыми, несмотря на схожесть пути к этому матчу, прежде всего в смысле его драматичности и сложности, есть колоссальная разница.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия

Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12 человек

Всего жертвами трагедии стали 12 человек. Убитые были обнаружены на трех этажах здания, а также в машине, припаркованной у здания.
Обновлено вчера в 23:32
Экономика

НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд

По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.
Обновлено вчера в 08:18
Наука

Google не смогла найти следы холодного ядерного синтеза

Обновлено вчера в 23:06
Политика

Против Порошенко возбудили дело о захвате власти

Против экс-главы Украины Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти, передает РИА "Новости" со ссылкой на юриста Андрея Портнова.
Обновлено вчера в 08:52
Общество

Ветер перемен: астрологи назвали, кого в июне ждут изменения в жизни

Изменения в лучшую сторону начнутся в рабочих процессах. Есть вероятность, что в июне представители знака отправятся в путешествие.
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия

Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей

Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено вчера в 08:00
Политика

Пострадавший в Косово россиянин объявлен персоной нон грата

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай сообщил, что косовские власти объявили персоной нон грата пострадавшего во время силовой операции российского сотрудника ООН Михаила Краснощекова.
Обновлено вчера в 07:35
Шоу-бизнес

Алдонин забрал дочь Началовой в свою новую семью

Футболист Евгений Алдонин сообщил, что принял решение забрать свою дочь Веру от брака с Юлией Началовой в свою новою семью - со второй женой Ольгой и сыном Артемом.
Обновлено вчера в 06:27
Происшествия

Главу Раменского района задержали по подозрению в убийстве любовницы

Обновлено вчера в 16:56
Технологии

«Гэндальф» внедрил «Скан-архив» в компании «Креп-комп»

«Гэндальф» внедрил программу для создания электронного архива документов в компании-поставщике строительного крепежа «Креп-комп».
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия

В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда

Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.
Обновлено в 00:06
Общество

До 400 тыс. рублей: стало известно о новых штрафах для дачников

Представители Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали, какие новые штрафы придется платить дачникам в этом сезоне.
Обновлено вчера в 15:30
Авто

Audi A5, A7 и Q5 получили лимитированную версию Exclusive Edition

Российские дилеры Audi объявили старт продаж моделей Audi A7 Sportback, Audi A5 Coupe и кроссовера Q5 в лимитированной серии Exclusive Edition.
Обновлено вчера в 10:05
Происшествия

«Аэрофлот» опроверг слова эксперта МАК о причинах катастрофы с SSJ-100

В «Аэрофлоте» назвали недопустимыми предварительные выводы о причинах катастрофы с самолётом SSJ-100 5 мая в Шереметьеве, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 00:51
Происшествия

В московском метро выяснили причины аварий с массовыми эвакуациями

Специальная комиссия выявила причины двух крупных сбоев в Московском метрополитене 21 и 23 мая, когда свыше тысячи пассажиров оказались заблокированными в тоннелях.
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия

В Амурской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек

Один человек погиб и девять пострадали после ДТП с участием микроавтобуса и автомобиля "УАЗ" в Амурской области, сообщили в ГИБДД РФ.
Обновлено вчера в 08:03
Общество

«Мираторг» подал два иска о защите деловой репутации

Агропромышленный холдинг «Мираторг» подал в Арбитражный суд Московской области два иска о защите деловой репутации.
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия

Трое погибли в результате захвата заложников в Цюрихе

60-летний мужчина захватил двух женщин в заложники в одном из домов в швейцарском Цюрихе.
Обновлено вчера в 07:36
Шоу-бизнес

Певица Валерия хорошенько приложила злопыхателей

Певица Валерия достойно ответила злопыхателям. В личном Instagram вокалистка опубликовала свежий снимок себя любимой.
Обновлено вчера в 21:09
Спорт

Волейболисты сборной России уступили Франции в матче Лиги наций

В дебютном матче на турнире россияне уступили команде Франции.
Обновлено вчера в 17:15
Футбол

World Cup U-20. Сборная Панамы опередила Португалию

Обновлено вчера в 22:50
Авто

В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей

Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
Кино

Элтон Джон осудил удаление сцен из фильма «Рокетмен»

Британский певец Элтон Джон прокомментировал решение прокатчика фильма «Рокетмен» в России удалить некоторые сцены из картины.
Обновлено вчера в 19:57
Политика

Вице-премьер Украины пригрозил новой власти проблемами из-за языка

Вице-премьер Украины, министр социальной политики Павел Розенко пригрозил новой власти страны переворотом в случае отмены принятого ранее закона об украинском языке.
Обновлено в 00:17
Общество

В новом учебном году в вузах Башкирии появятся новые специальности

Редакция UfacityNews.ru выяснила у министерства образования РБ, какие новые специальности в этом году появятся в учебных заведениях республики, и узнала общее количество направлений, по которым в Башкирии будут готовить выпускников.
Обновлено вчера в 21:11
Футбол

Трансфер Шиманьского в «Динамо» стал крупнейшим в истории «Легии»

Обновлено вчера в 18:17
Политика

В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

Защита Мамаева пожаловалась на ошибку судьи

Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов пожаловался уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой на нарушение прав своего подзащитного, а также Александра Кокорина, его брата Кирилла и Александра Протасовицкого.
Обновлено вчера в 21:13
Игры

Игроки смогут посетить многие локации из последнего трейлера Death Stranding

После публикации последнего трейлера Death Stranding с датой релиза игры, поклонники творчества Хидэо Кодзимы (Hideo Kojima) забросали геймдизайнера вопросами в твиттере.
Обновлено вчера в 09:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рафаэль Бенитес
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Тренировал испанские команды «Вальядолид», «Осасуну», «Эстремадуру», «Тенерифе», «Валенсию», «Реал Мадрид», английские «Ливерпуль» и «Челси», а также итальянские «Интернационале» и «Наполи». В настоящий момент главный тренер английского клуба «Ньюкасл Юнайтед».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Тоттенхэм Хотспур
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Выступает на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное