Бенитес: не вижу фаворита в финале Лиги чемпионовЧемпионат вчера в 23:55

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес признался, что не может выделить фаворита в финальном матче Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэм Хотспур».

Бенитес: не вижу фаворита в финале Лиги чемпионов

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