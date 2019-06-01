Футбол
Бенитес: не вижу фаворита в финале Лиги чемпионовЧемпионат вчера в 23:55
Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес признался, что не может выделить фаворита в финальном матче Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэм Хотспур».
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Футбол
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Представители Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали, какие новые штрафы придется платить дачникам в этом сезоне.
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Происшествия
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Один человек погиб и девять пострадали после ДТП с участием микроавтобуса и автомобиля "УАЗ" в Амурской области, сообщили в ГИБДД РФ.
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Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
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Вице-премьер Украины, министр социальной политики Павел Розенко пригрозил новой власти страны переворотом в случае отмены принятого ранее закона об украинском языке.
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В новом учебном году в вузах Башкирии появятся новые специальности
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Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток-2».
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