Футбол
Бенитес хочет видеть Рондона в «Далянь Ифан»Чемпионат 11:17
Новый главный тренер «Далянь Ифан» Рафаэль Бенитес хочет пригласить в команду венесуэльского нападающего «Вест Бромвича» Хосе Саломона Рондона, утверждает Sky Sports. В минувшем сезоне Бенитес работал с Рондоном в «Ньюкасл Юнайтед», за который форвард выступал на правах аренды.
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Пушков оценил русофобский выпад Лондона в ПАСЕ
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В подмосковном Шуколово прошел Vagfest
С 5 по 7 июля в деревне Шуколово (Дмитровский район Московской области) на базе горнолыжного клуба имени Леонида Тягачева состоялось пятое мероприятие Vagfest («Праздник автомобилей»).
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Солдаты ВСУ подорвались, минируя Донбасс
Трое саперов Вооруженных сил Украины подорвались, устанавливая мины у линии соприкосновения в Донбассе в районе поселка Кряковки.
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Американский актер и танцор Камерон Бойс скончался на 21-м году жизни.
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В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании
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Судья матча за бронзу Кубка Америки объяснил удаление Месси и Меделя
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ПА ОБСЕ призвала Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии
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Женская сборная США по футболу в четвертый раз стала чемпионом мира
Женская сборная США по футболу победила команду Нидерландов и в четвертый раз стала чемпионом мира.
Обновлено в 13:05