Футбол

Бенитес хочет видеть Рондона в «Далянь Ифан»Чемпионат 11:17

Новый главный тренер «Далянь Ифан» Рафаэль Бенитес хочет пригласить в команду венесуэльского нападающего «Вест Бромвича» Хосе Саломона Рондона, утверждает Sky Sports. В минувшем сезоне Бенитес работал с Рондоном в «Ньюкасл Юнайтед», за который форвард выступал на правах аренды.
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СМИ: Бенитес хочет подписать бывшего игрока «Зенита» в «Далянь Ифан»

Матч ТВ12:47

Бенитес хочет подписать Рондона в «Далянь Ифан»

Sports.ru10:35

Чемпион в составе «Зенита» может составить компанию Халку в Китае

Спорт день за днем11:36

Бенитес хочет видеть Рондона в «Далянь Ифан»

Чемпионат11:17

Sky Sports: Бенитес хочет пригласить бывшего игрока «Зенита» в «Далянь Ифан»

Спорт-Экспресс10:50

СМИ: Бенитес хочет подписать бывшего игрока «Зенита» в «Далянь Ифан»

Sportbox.RU12:47

Бенитес планирует вернуться в Англию в будущем

Soccer.ru11:10
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Зеленский заявил, что работает днем и ночью для возвращения моряков

Украинский лидер добавил, что работает днем и ночью, чтобы слова о возвращении моряков смогли наконец превратиться "в крепкие объятия с ребятами".
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Происшествия

Упал в канал: в Mercedes GL было десять человек, пятеро погибли

В машине находились десять человек, пятеро из них погибли.
Обновлено в 11:29
Общество

В Нижнем Новгороде выпал град, похожий на снег

Необычное природное явление – рыхлый град, похожий на снег, - заметили в Нижнем Новгороде, сообщила РИА Новости начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева.
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В Тюмени баржа оборвала над рекой высоковольтный кабель

Обновлено в 13:15
Политика

МИД Германии отреагировал на заявление Ирана по обогащению урана

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Иран объявил о планах начать обогащение урана до уровня, превышающего лимит в 3,67%, который установлен ядерной сделкой.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Неизвестный взял в заложники сотрудницу финучреждения в Одессе

В Одессе неизвестный взял в заложники сотрудницу одного из финансовых учреждений в Суворовском районе города.
Обновлено в 06:25
Авто

Объявлена дата начала продаж обновленного Renault Duster

Рестайлинговый французский внедорожник поменялся внешне без технических модификаций Компания Renault начнет продажи нового кроссовера Duster для индийских дилеров уже завтра – 8 июля, сообщает 32cars.ru.
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Армия и оружие

Появилось видео эффектного выступления Ту-22М на параде в Белоруссии

Обновлено в 08:28
Происшествия

Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу

Обновлено в 01:45
Транспорт

РЖД открыли новый железнодорожный путь через реку Лена

РЖД запустили движение по второму пути с новым мостом через реку Лена на перегоне Лена – Восточная – Предленский Восточно-Сибирской железной дороги.
Обновлено в 07:11
Происшествия

Boeing лишился контракта на поставку 30 самолетов 737 Max

Boeing 737 Max лишился контракта на поставку 30 самолетов 737 Max.
Обновлено в 12:12
Политика

МВД решило депортировать беженца из Того

Управление МВД по Брянской области решило депортировать пытавшегося получить убежище в России в течение пяти лет беженца из Того Бозобэйиду Батому.
Обновлено в 11:21
Политика

Пушков оценил русофобский выпад Лондона в ПАСЕ

Сенатор Алексей Пушков высказался о реакции британских и украинских парламентариев на возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено в 10:32
Авто

В подмосковном Шуколово прошел Vagfest

С 5 по 7 июля в деревне Шуколово (Дмитровский район Московской области) на базе горнолыжного клуба имени Леонида Тягачева состоялось пятое мероприятие Vagfest («Праздник автомобилей»).
Обновлено в 07:39
Армия и оружие

Солдаты ВСУ подорвались, минируя Донбасс

Трое саперов Вооруженных сил Украины подорвались, устанавливая мины у линии соприкосновения в Донбассе в районе поселка Кряковки.
Обновлено в 08:25
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Актер Камерон Бойс умер во сне в возрасте 20 лет

Американский актер и танцор Камерон Бойс скончался на 21-м году жизни.
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В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании

Обновлено вчера в 20:56
Авто

Цифровую приборную панель для LADA Vesta создают несколько компаний

Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.
Обновлено вчера в 05:59
Театры

Мединский представит нового худрука театра Волкова в августе

Министр культуры Владимир Мединский вместе с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым представит в августе нового худрука Театра драмы имени Фёдора Волкова вместо ушедшего с этой должности Евгения Марчелли.
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Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено в 09:04
Гаджеты

Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года

Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
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Футбол

Судья матча за бронзу Кубка Америки объяснил удаление Месси и Меделя

Судья матча за бронзу Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили объяснил скандальное удаление форварда аргентинцев Лионеля Месси, передает Sports.ru.
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Лолиту чуть не убили в Донбассе после развода с мужем

Ранее молодой муж Лолиты впервые прервал молчание после разрыва.
Обновлено в 11:02
Происшествия

Три человека погибли при взрыве бензовоза на Урале

В Свердловской области бензовоз съехал в кювет и взорвался. Три человека погибли, еще шесть пострадали.
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Экзитпол: партия «Новая демократия» лидирует на выборах в Греции

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Политика

Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
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Химическая атака в Лестершире: пострадало порядка десяти человек

По меньшей мере десять человек, включая трех полицейских, были доставлены в больницу после химической атаки возле паба в Лестершире в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 11:53
Политика

ПА ОБСЕ призвала Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии

Ассамблея призвала Россию отменить «свое незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных территорий Грузии», прекратить якобы существующие судебное преследование «по политическим мотивам» и дискриминацию по этническому признаку.
Обновлено в 06:56
Футбол

Женская сборная США по футболу в четвертый раз стала чемпионом мира

Женская сборная США по футболу победила команду Нидерландов и в четвертый раз стала чемпионом мира.
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Рафаэль Бенитес
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Тренировал испанские команды «Вальядолид», «Осасуну», «Эстремадуру», «Тенерифе», «Валенсию», «Реал Мадрид», английские «Ливерпуль» и «Челси», а также итальянские «Интернационале» и «Наполи». В настоящий момент главный тренер английского клуба «Ньюкасл Юнайтед».
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Ньюкасл Юнайтед
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из города Ньюкасл-апон-Тайн на северо-востоке Англии. По итогам сезона 2016/17 выиграл Чемпионшип и завоевал себе право выхода в Премьер-лигу.
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