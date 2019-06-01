Футбол

Бенитес: «Не вижу фаворита в финале ЛЧ»Soccer.ru 03:31

Тоттенхэм — Ливерпуль
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Финал
Стадион «Ванда Метрополитано»
2 фото
Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес прокомментировал предстоящий финальный матч Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль". Все ожидают, что "Ливерпуль" будет сильнее, так как они лучше выступили в Премьер-Лиге, но "Тоттенхэм" - отличная команда.
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Бенитес: «Не вижу фаворита в финале ЛЧ»

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Бенитес: «Не вижу фаворита в финале Лиги Чемпионов»

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Рафаэль Бенитес: «Не вижу фаворита в финале ЛЧ»

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