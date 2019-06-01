Футбол
Бенитес: «Не вижу фаворита в финале ЛЧ»Soccer.ru 03:31
Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес прокомментировал предстоящий финальный матч Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль". Все ожидают, что "Ливерпуль" будет сильнее, так как они лучше выступили в Премьер-Лиге, но "Тоттенхэм" - отличная команда.
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Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М
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Конкурент Toyota Fortuner получил платформу от внедорожника Maxus D90
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Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил власти страны переворотом, если она отменит принятый ранее закон об исключительности украинского языка.
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Число жертв стрельбы в Вирджинии выросло до 12 человек
При стрельбе в городе Вирджиния-Бич штата Вирджиния на восточном побережье США, которую устроил вечером в пятницу, 31 мая, 40-летний местный житель по имени ДеВэйн Крэддок, погибли 12 человек и четверо получили ранения.
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Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Футбол
Неймар попросил руководство «ПСЖ» приобрести игрока «Барселоны»
Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар попросил руководство клуба приобрести партнера по национальной команде Филиппе Коутинью, выступающего за "Барселону", сообщает "Советский спорт".
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Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.
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Амстердам «принял во внимание» претензии Малайзии по катастрофе MH17
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Найдена скопировавшая сериал «Во все тяжкие» страна
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Авто
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Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
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Очередное уголовное дело возбудило госбюро расследований Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-замглавы администрации Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова.
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Цены на газ для населения Украины снизятся почти на $20 — «Нафтогаз»
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Новые иномарки лидируют на авторынке Москвы
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Политика
Трамп пригласил Зеленского посетить Вашингтон
Дональд Трамп пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского посетить Вашингтон.
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Китай ввел ответные пошлины в отношении американских товаров
КНР приняла решение ввести пошлины на товары из США, в ответ на аналогичные действия Вашингтона.
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