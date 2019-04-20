Бенитес: «Хотел бы выиграть Лигу чемпионов перед уходом на пенсию»Sport24.ru вчера в 19:47

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес хотел бы выиграть Лигу чемпионов перед тем, как уйти на пенсию. 59-летний испанец планирует завершить карьеру в 70 лет. За свою тренерскую карьеру Бенитес выигрывал Лигу чемпионов единожды — в сезоне-2004/05 с «Ливерпулем».

Бенитес: «Хотел бы выиграть Лигу чемпионов перед уходом на пенсию»

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