Футбол

Бенитес: «Хочу выиграть Лигу чемпионов»Soccer.ru 01:46

Рулевой «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес поделился планами на будущее. Мне нравится работать тренером. Впрочем, я собираюсь это делать до 70 лет.
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Рафаэль Бенитес: «Хочу снова выиграть Лигу чемпионов»

Матч ТВ01:30

Рафаэль Бенитес: «Хочу снова выиграть Лигу чемпионов»

Sportbox.RU01:30

Бенитес: хотел бы выиграть Лигу чемпионов перед завершением карьеры

Чемпионатвчера в 20:29

Бенитес: «Завершу карьеру в 70. У меня есть 11 лет, чтобы выиграть ЛЧ»

Бомбардир.ру01:12

Рафа Бенитес: «До пенсии хочу выиграть Лигу чемпионов еще раз»

Спорт-Экспрессвчера в 20:59

Бенитес: «Хочу выиграть Лигу чемпионов»

Soccer.ru01:46

Бенитес: «Хотел бы выиграть Лигу чемпионов перед уходом на пенсию»

Sport24.ruвчера в 19:47
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Общество

Бизнесмен Олег Тиньков заказал яхту, способную плавать в Антарктиде

Обновлено в 04:21
Экономика

Минфин обязал аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов

Новый закон, накладывающий на аудиторов и бухгалтеров дополнительные обязанности, принят 18 марта этого года.
Обновлено в 03:30
Политика

Букмекеры оценили шансы Зеленского и Порошенко на выборах

Российские и зарубежные букмекеры полагают, что фаворитом второго тура президентских выборов на Украине является лидер партии «Слуга народа» Владимир Зеленский, передает РИА Новости.
Обновлено в 03:43
Транспорт

Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей

На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 01:35
Авто

Составлен рейтинг самых популярных автомобилей в России

Обновлено в 01:01
Авто

В России частично запретят праворульные автомобили

Обновлено 18 апреля в 21:42
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Культура

Кабмин поручил Минкультуры проанализировать репертуар театров оперы и балета

Правительство поручило Министерству культуры провести анализ репертуара театров оперы и балета с учетом возрастных категорий зрителей.
Обновлено в 04:12
Происшествия

В Воронеже четыре человека погибли в ДТП с автобусом

ДТП с участием автобуса «ПАЗ» и легкового автомобиля Kia произошло в Воронеже.
Обновлено в 02:43
Наука

Ученые назвали способ избежать слабоумия

Обновлено в 01:05
Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов

Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».
Обновлено вчера в 12:53
Политика

Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонных разговоров с госсекретарем США Майком Помпео пожаловался ему на своего конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:06
Политика

Литва раскритиковала Эстонию за визит Кальюлайд в Россию

"Диалог должен только создавать впечатление обычного общения", — сказал глава МИД Литвы, отметив, что риторика стран Запада не изменится после встреч с российскими официальными лицами 18 апреля президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила встречу с российским лидером Владимиром Путиным и выразила надежду на "новое дыхание" в отношениях двух стран.
Обновлено вчера в 20:31
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

В начале мая россиян ждут пять выходных дней, напомнили в Роструде. Выходные по случаю Дня весны и труда продлятся с 1 по 5 мая.
Обновлено вчера в 20:13
Религия

Православные верующие готовятся встретить Вербное воскресенье

21-го апреля Православный мир отметит Вербное воскресенье. Это один из самых светлых и почитаемых верующими праздников.
Обновлено вчера в 11:15
Общество

В Екатеринбурге медсестру уволили за сбор вещей для новорожденных

Обновлено в 02:50
Кино

«ВКонтакте» заблокирует половину пользователей на 15 минут

Желающим необходимо будет зайти в приложение, подать заявку, и в день мировой премьеры соцсеть заблокирует странички каждого второго участника акции.
Обновлено вчера в 16:55
Авто

В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД

Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 23

Обновлено вчера в 22:33
Происшествия

Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военных

Коллегия присяжных в Северо-Кавказском окружном военном суде накануне вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, который обвиняется в убийстве трех военнослужащих в 2000 году, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Алену Катькало.
Обновлено в 03:28
Космос

К Земле на опасное расстояние приблизился астероид размером с дом

К Земле приблизился на потенциально опасное расстояние космический астероид размером с дом.
Обновлено вчера в 10:44
Политика

Дебаты Порошенко и Зеленского обсудили в Сети

Дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко, которые прошли 19 апреля на стадионе «Олимпийский», стали предметом бурного обсуждения пользователей социальных сетей.
Обновлено в 01:53
Театры

Александр Беглов поздравил театр марионеток Деммени со 100-летием

Обновлено вчера в 15:48
Армия и оружие

Израиль нашел способ противостоять С-300, пишут СМИ

Обновлено вчера в 22:55
Происшествия

В Казахстане в ДТП с пассажирским автобусом погибли 11 человек

11 человек погибли, еще 29 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в Жамбылской области Казахстана.
Обновлено в 02:28
Наука

Небольшой ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта

Обновлено вчера в 02:21
Общество

Сказку «Красная Шапочка» назвали сексистской

Обновлено вчера в 03:49
Единоборства

Дебютный бой Штыркова в UFC отменён из-за болезни

Американский боец Девин Кларк рассказал, что его поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге с россиянином Иваном Штырковым отменён.
Обновлено в 02:54
Космос

Китай будет исследовать Луну вместе с Россией и отправит туда человека

Директор центра исследований Луны и космоса Китайского национального космического управления Юй Гобинь рассказал, что в 2023 году КНР собирается исследовать Луну вместе с Россией – с помощью аппаратов "Луна-26" и "Чанъэ-7".
Обновлено вчера в 21:34
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Кучински приговорили к трем годам предварительного заключения

Бывшего президента Перу Пабло Кучински приговорили к трем годам предварительного заключения.
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Рафаэль Бенитес
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Тренировал испанские команды «Вальядолид», «Осасуну», «Эстремадуру», «Тенерифе», «Валенсию», «Реал Мадрид», английские «Ливерпуль» и «Челси», а также итальянские «Интернационале» и «Наполи». В настоящий момент главный тренер английского клуба «Ньюкасл Юнайтед».
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Английский профессиональный футбольный клуб из города Ньюкасл-апон-Тайн на северо-востоке Англии. По итогам сезона 2016/17 выиграл Чемпионшип и завоевал себе право выхода в Премьер-лигу.
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