Футбол
Бенитес: «Хочу выиграть Лигу чемпионов»Soccer.ru 01:46
Рулевой «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес поделился планами на будущее. Мне нравится работать тренером. Впрочем, я собираюсь это делать до 70 лет.
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Экономика
Минфин обязал аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов
Новый закон, накладывающий на аудиторов и бухгалтеров дополнительные обязанности, принят 18 марта этого года.
Обновлено в 03:30
Политика
Букмекеры оценили шансы Зеленского и Порошенко на выборах
Российские и зарубежные букмекеры полагают, что фаворитом второго тура президентских выборов на Украине является лидер партии «Слуга народа» Владимир Зеленский, передает РИА Новости.
Обновлено в 03:43
Транспорт
Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей
На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 01:35
Авто
Составлен рейтинг самых популярных автомобилей в России
Обновлено в 01:01
Авто
В России частично запретят праворульные автомобили
Обновлено 18 апреля в 21:42
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Культура
Кабмин поручил Минкультуры проанализировать репертуар театров оперы и балета
Правительство поручило Министерству культуры провести анализ репертуара театров оперы и балета с учетом возрастных категорий зрителей.
Обновлено в 04:12
Происшествия
В Воронеже четыре человека погибли в ДТП с автобусом
ДТП с участием автобуса «ПАЗ» и легкового автомобиля Kia произошло в Воронеже.
Обновлено в 02:43
Наука
Ученые назвали способ избежать слабоумия
Обновлено в 01:05
Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов
Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».
Обновлено вчера в 12:53
Политика
Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонных разговоров с госсекретарем США Майком Помпео пожаловался ему на своего конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Литва раскритиковала Эстонию за визит Кальюлайд в Россию
"Диалог должен только создавать впечатление обычного общения", — сказал глава МИД Литвы, отметив, что риторика стран Запада не изменится после встреч с российскими официальными лицами 18 апреля президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила встречу с российским лидером Владимиром Путиным и выразила надежду на "новое дыхание" в отношениях двух стран.
Обновлено вчера в 20:31
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
В начале мая россиян ждут пять выходных дней, напомнили в Роструде. Выходные по случаю Дня весны и труда продлятся с 1 по 5 мая.
Обновлено вчера в 20:13
Религия
Православные верующие готовятся встретить Вербное воскресенье
21-го апреля Православный мир отметит Вербное воскресенье. Это один из самых светлых и почитаемых верующими праздников.
Обновлено вчера в 11:15
Кино
«ВКонтакте» заблокирует половину пользователей на 15 минут
Желающим необходимо будет зайти в приложение, подать заявку, и в день мировой премьеры соцсеть заблокирует странички каждого второго участника акции.
Обновлено вчера в 16:55
Авто
В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 23
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военных
Коллегия присяжных в Северо-Кавказском окружном военном суде накануне вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, который обвиняется в убийстве трех военнослужащих в 2000 году, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Алену Катькало.
Обновлено в 03:28
Космос
К Земле на опасное расстояние приблизился астероид размером с дом
К Земле приблизился на потенциально опасное расстояние космический астероид размером с дом.
Обновлено вчера в 10:44
Политика
Дебаты Порошенко и Зеленского обсудили в Сети
Дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко, которые прошли 19 апреля на стадионе «Олимпийский», стали предметом бурного обсуждения пользователей социальных сетей.
Обновлено в 01:53
Театры
Александр Беглов поздравил театр марионеток Деммени со 100-летием
Обновлено вчера в 15:48
Армия и оружие
Израиль нашел способ противостоять С-300, пишут СМИ
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
В Казахстане в ДТП с пассажирским автобусом погибли 11 человек
11 человек погибли, еще 29 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в Жамбылской области Казахстана.
Обновлено в 02:28
Наука
Небольшой ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта
Обновлено вчера в 02:21
Общество
Сказку «Красная Шапочка» назвали сексистской
Обновлено вчера в 03:49
Единоборства
Дебютный бой Штыркова в UFC отменён из-за болезни
Американский боец Девин Кларк рассказал, что его поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге с россиянином Иваном Штырковым отменён.
Обновлено в 02:54
Космос
Китай будет исследовать Луну вместе с Россией и отправит туда человека
Директор центра исследований Луны и космоса Китайского национального космического управления Юй Гобинь рассказал, что в 2023 году КНР собирается исследовать Луну вместе с Россией – с помощью аппаратов "Луна-26" и "Чанъэ-7".
Обновлено вчера в 21:34
Политика
Кучински приговорили к трем годам предварительного заключения
Бывшего президента Перу Пабло Кучински приговорили к трем годам предварительного заключения.
Обновлено вчера в 18:34