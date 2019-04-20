Футбол
Бенитес: «Хочу ещё раз выиграть Лигу чемпионов»Евро-футбол.ру 02:23
Напомним, что испанский специалист выигрывал Лигу чемпионов с "Ливерпулем" в 2005 году.
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Армия и оружие
При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военных
Обновлено вчера в 17:54
Экономика
Ростуризм предлагает отменить взнос в «Турпомощь» за 2020 год
Федеральное агентство по туризму планирует обратиться в правительство России с инициативой об отмене взносов туроператоров в резервный фонд ассоциации "Турпомощь" на 2020 год, если 2019-й удастся прожить без экстренных ситуаций и сохранить фонд в полном объеме, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Обновлено вчера в 06:57
Общество
Почем «гранит науки»? Сколько стоит обучение в десяти главных вузах России
Бюджетных мест вузах на всех не хватит, значит, родителям выпускников стоит присмотреться к платному образованию.
Обновлено в 01:00
Религия
20 апреля православные отметят Лазареву субботу
Обновлено 17 апреля в 11:30
Политика
На Украине официально наступил день тишины
Сегодня, 20 апреля официально наступил день тишины в канун второго тура выборов главы государства, когда запрещено проводить всякую агитацию за того или иного кандидата в президенты Запрет касается всех видов агитации: в день тишины не показываются предвыборные ролики по телевидению, не распространяются газеты и листовки, не проводятся дебаты и встречи с избирателями.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие
БДК «Цезарь Куников» сломался в ходе учений
«Цезарь Куников», большой десантный корабль Черноморского Флота РФ, сломался в ходе учений.
Обновлено вчера в 09:24
Экономика
Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено вчера в 06:46
Общество
Масштабный субботник проходит в Приморье
Обновлено в 01:11
Политика
Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера
Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 00:25
Происшествия
Неизвестные подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение
Обновлено вчера в 15:50
Общество
Ученые объяснили увеличение продолжительности жизни кошек
Ученые из Уральского аграрного университета рассказали, с чем связано увеличение продолжительности жизни кошек.
Обновлено в 00:46
Армия и оружие
В Москву прибыла военная техника к параду Победы
Колонна техники, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 9 мая, прибыла в Москву.
Обновлено вчера в 22:48
Политика
Россия ввела запрет на экспорт нефти в Украину
В четверг, 18 апреля, премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что России запретила экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов.
Обновлено 18 апреля в 06:20
Авто
В России частично запретят праворульные автомобили
Обновлено 18 апреля в 21:42
Авто
«Автостат» определил самые популярные автомобили в России
Самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Granta. Данные приводит аналитическое агентство "Автостат".
Обновлено в 02:29
Происшествия
В Кемерове горел известный ресторан
Сегодня утром в областном центре горел популярный ресторан итальянской кухни Mama Roma на бульваре Строителей.
Обновлено в 00:42
Футбол
Гвардиола рассказал о работе над ошибками
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о вылете клуба из Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:31
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронеже
Страшная авария четырьмя погибшими произошла сегодня, 20 апреля, в 5:10 на Ленинском проспекте в Воронеже.
Обновлено в 02:32
Наука
Ученые назвали способ избежать слабоумия
Обновлено в 01:05
Происшествия
Семеро флоридцев поймали огромную рыбу-меч
Капитан рыбацкого судна поймал у побережья американского Флорида-Киз рыбу-меч весом около 340 килограммов, сообщает портал UPI.
Обновлено вчера в 19:05
Авто
Назван ТОП-5 кроссоверов за 1 млн рублей
Обновлено в 01:00
Культура
Скончалась исследователь паранормальных явлений Лоррейн Уоррен
Обновлено вчера в 22:19
Наука
Ученые обнаружили новую геотермальную зону в Йеллоустоне
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Зеленский спросил Порошенко про конфеты и Гонтареву
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский спросил своего оппонента — действующего президента Украины Петра Порошенко про конфеты его фирмы «Рошен».
Обновлено вчера в 12:33
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.
Обновлено в 00:33
Единоборства
Бой Штыркова с Кларком на турнире UFC в Санкт-Петербурге не состоится
Бой с Кларком должен был стать дебютным для Штыркова в UFC. Турнир в Санкт-Петербурге состоится в субботу.
Обновлено в 02:15
Космос
Представлены доказательства, что Луна является наблюдающей за Землей интеллектуальной машиной
Российские и американские специалисты давно выдвинули теорию, что Луна является интеллектуальной машиной, предназначенной для наблюдений за Землей и слежки за ее жителями.
Обновлено вчера в 16:18
Общество
В мире не хватает 23 млн женщин – американские учёные
Эталонное соотношение числа мужчин и женщин в мире нарушено, пишет журнал PNAS.
Обновлено вчера в 21:48
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59