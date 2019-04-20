Футбол

Бенитес: «Хочу ещё раз выиграть Лигу чемпионов»Евро-футбол.ру 02:23

Напомним, что испанский специалист выигрывал Лигу чемпионов с "Ливерпулем" в 2005 году.
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Рафаэль Бенитес: «Хочу снова выиграть Лигу чемпионов»

Sportbox.RU01:30

Бенитес: «Завершу карьеру в 70. У меня есть 11 лет, чтобы выиграть ЛЧ»

Бомбардир.ру01:12

Бенитес: «Хочу выиграть Лигу чемпионов»

Soccer.ru01:46

Рафаэль Бенитес: «Хочу снова выиграть Лигу чемпионов»

Матч ТВ01:30

Рафа Бенитес: «До пенсии хочу выиграть Лигу чемпионов еще раз»

Спорт-Экспрессвчера в 20:59

Бенитес: хотел бы выиграть Лигу чемпионов перед завершением карьеры

Чемпионатвчера в 20:29

Бенитес: «Хотел бы выиграть Лигу чемпионов перед уходом на пенсию»

Sport24.ruвчера в 19:47
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Армия и оружие

При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военных

Обновлено вчера в 17:54
Экономика

Ростуризм предлагает отменить взнос в «Турпомощь» за 2020 год

Федеральное агентство по туризму планирует обратиться в правительство России с инициативой об отмене взносов туроператоров в резервный фонд ассоциации "Турпомощь" на 2020 год, если 2019-й удастся прожить без экстренных ситуаций и сохранить фонд в полном объеме, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Обновлено вчера в 06:57
Общество

Почем «гранит науки»? Сколько стоит обучение в десяти главных вузах России

Бюджетных мест вузах на всех не хватит, значит, родителям выпускников стоит присмотреться к платному образованию.
Обновлено в 01:00
Общество

В Екатеринбурге медсестру уволили за сбор вещей для новорожденных

Обновлено в 02:50
Религия

20 апреля православные отметят Лазареву субботу

Обновлено 17 апреля в 11:30
Политика

На Украине официально наступил день тишины

Сегодня, 20 апреля официально наступил день тишины в канун второго тура выборов главы государства, когда запрещено проводить всякую агитацию за того или иного кандидата в президенты Запрет касается всех видов агитации: в день тишины не показываются предвыборные ролики по телевидению, не распространяются газеты и листовки, не проводятся дебаты и встречи с избирателями.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие

БДК «Цезарь Куников» сломался в ходе учений

«Цезарь Куников», большой десантный корабль Черноморского Флота РФ, сломался в ходе учений.
Обновлено вчера в 09:24
Экономика

Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено вчера в 06:46
Общество

Масштабный субботник проходит в Приморье

Обновлено в 01:11
Политика

Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера

Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 00:25
Происшествия

Неизвестные подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Обновлено вчера в 15:50
Общество

Ученые объяснили увеличение продолжительности жизни кошек

Ученые из Уральского аграрного университета рассказали, с чем связано увеличение продолжительности жизни кошек.
Обновлено в 00:46
Армия и оружие

В Москву прибыла военная техника к параду Победы

Колонна техники, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 9 мая, прибыла в Москву.
Обновлено вчера в 22:48
Политика

Россия ввела запрет на экспорт нефти в Украину

В четверг, 18 апреля, премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что России запретила экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов.
Обновлено 18 апреля в 06:20
Авто

В России частично запретят праворульные автомобили

Обновлено 18 апреля в 21:42
Авто

«Автостат» определил самые популярные автомобили в России

Самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Granta. Данные приводит аналитическое агентство "Автостат".
Обновлено в 02:29
Происшествия

В Кемерове горел известный ресторан

Сегодня утром в областном центре горел популярный ресторан итальянской кухни Mama Roma на бульваре Строителей.
Обновлено в 00:42
Футбол

Гвардиола рассказал о работе над ошибками

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о вылете клуба из Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:31
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Воронеже

Страшная авария четырьмя погибшими произошла сегодня, 20 апреля, в 5:10 на Ленинском проспекте в Воронеже.
Обновлено в 02:32
Наука

Ученые назвали способ избежать слабоумия

Обновлено в 01:05
Происшествия

Семеро флоридцев поймали огромную рыбу-меч

Капитан рыбацкого судна поймал у побережья американского Флорида-Киз рыбу-меч весом около 340 килограммов, сообщает портал UPI.
Обновлено вчера в 19:05
Авто

Назван ТОП-5 кроссоверов за 1 млн рублей

Обновлено в 01:00
Культура

Скончалась исследователь паранормальных явлений Лоррейн Уоррен

Обновлено вчера в 22:19
Наука

Ученые обнаружили новую геотермальную зону в Йеллоустоне

Обновлено вчера в 23:27
Политика

Зеленский спросил Порошенко про конфеты и Гонтареву

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский спросил своего оппонента — действующего президента Украины Петра Порошенко про конфеты его фирмы «Рошен».
Обновлено вчера в 12:33
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.
Обновлено в 00:33
Единоборства

Бой Штыркова с Кларком на турнире UFC в Санкт-Петербурге не состоится

Бой с Кларком должен был стать дебютным для Штыркова в UFC. Турнир в Санкт-Петербурге состоится в субботу.
Обновлено в 02:15
Космос

Представлены доказательства, что Луна является наблюдающей за Землей интеллектуальной машиной

Российские и американские специалисты давно выдвинули теорию, что Луна является интеллектуальной машиной, предназначенной для наблюдений за Землей и слежки за ее жителями.
Обновлено вчера в 16:18
Общество

В мире не хватает 23 млн женщин – американские учёные

Эталонное соотношение числа мужчин и женщин в мире нарушено, пишет журнал PNAS.
Обновлено вчера в 21:48
Музыка

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
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Рафаэль Бенитес
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Тренировал испанские команды «Вальядолид», «Осасуну», «Эстремадуру», «Тенерифе», «Валенсию», «Реал Мадрид», английские «Ливерпуль» и «Челси», а также итальянские «Интернационале» и «Наполи». В настоящий момент главный тренер английского клуба «Ньюкасл Юнайтед».
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Ньюкасл Юнайтед
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из города Ньюкасл-апон-Тайн на северо-востоке Англии. По итогам сезона 2016/17 выиграл Чемпионшип и завоевал себе право выхода в Премьер-лигу.
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