Бенитес: «Хочу ещё раз выиграть Лигу чемпионов»Евро-футбол.ру 02:23

Напомним, что испанский специалист выигрывал Лигу чемпионов с "Ливерпулем" в 2005 году.

Бенитес: «Хочу ещё раз выиграть Лигу чемпионов»

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