Футбол
Бенитес: «Хочу ещё раз выиграть Лигу чемпионов»Евро-футбол.ру 02:23
Напомним, что испанский специалист выигрывал Лигу чемпионов с "Ливерпулем" в 2005 году.
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Технологии
В США создали роботов для сбора клубники
Робота, специально предназначенного для сбора клубники, создали специалисты из центра сельскохозяйственных исследований при Университете штата Флорида.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Вертолет доставил двух пострадавших на пожаре в Нижнекамске в Казань
Обновлено вчера в 19:38
Футбол
«Не болел бы за них, даже если бы против них вышел Гитлер». Уткин назвал свою нелюбимую команду
Не помню, чтобы я когда-нибудь ей сопереживал. Даже если б против них вышел Гитлер, я и то бы, думаю, не был за «Интер».
Обновлено в 04:24
Транспорт
В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права
Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военнослужащих
Обновлено вчера в 15:45
Политика
Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Кафельникова оголила грудь на пляже на Бали
Часть снимков была сделана профессиональным фотографом – они выполнены в чёрно-белом цвете, другая больше напоминает фото из личного архива – на них Кафельникова позирует с голой грудью, стоя на коленях.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
В Кабуле у здания министерства связи прогремел взрыв
Взрыв прогремел вблизи здания министерства связи и информационных технологий в афганском Кабуле, передает телеканал 1TV News со ссылкой на представителя МВД Афганистана Насрата Рахими.
Обновлено в 03:45
Политика
Появилось фото шпаргалок Зеленского на русском
Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов на своей странице в социальной сети опубликовал фотографию записей кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, подготовленных к дебатам с Петром Порошенко; примечательно, что шпаргалки составлены на русском языке.
Обновлено в 05:51
Политика
В штабе Зеленского объяснились из-за «повстанцев ЛНР и ДНР»
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что вопрос про повстанцев самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), прозвучавший накануне в ходе дебатов, поступил от граждан страны.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в Москве
Обновлено в 05:24
Происшествия
Автобус с туристами из Норвегии попал в ДТП в Швеции
Автобус с туристами из Норвегии попал в ДТП в Швеции на трассе E18 в Швеции. Об этом 20 апреля сообщает Sveriges Radio.
Обновлено в 05:16
Наука
Ученые назвали способ избежать слабоумия
Обновлено в 01:05
Происшествия
Водитель ожидает суда за ДТП с восемью погибшими в Петербурге
В Санкт-Петербурге ожидает суда предполагаемый виновник аварии на Западном скоростном диаметре, в которой погибли восемь человек.
Обновлено 18 апреля в 08:19
Экономика
Структуры банка «Россия» посадят в Крыму один из крупнейших виноградников
Каковы перспективы нового проекта и что еще интересует банк «Россия» в Крыму — в материале «РБК Pro».
Обновлено в 04:21
Общество
На Шиесе сожгли два деревянных моста
Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
Обновлено вчера в 10:33
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Общество
Сотрудники ЮУМЗа вышли на митинг
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР
Группа украинских военных подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть в самопровозглашенную Донецкую народную республики (ДНР).
Обновлено вчера в 17:18
Шоу-бизнес
У будущего ребенка Меган Маркл и принца Гарри появилось прозвище
Наиболее вероятным именем для будущей принцессы называют имя Диана, в честь матери принца Гарри, принцессы Дианы.
Обновлено в 05:49
Космос
Посланник с Нибиру? Учёные нашли останки сухопутного кита с 4 копытами
В Южной Америке учёные нашли останки сухопутного животного с 4 копытами. Исследователи говорят, что это древний кит.
Обновлено в 04:00
Наука
Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток
Обновлено вчера в 18:24
Общество
Бизнесмены Петербурга примут участие в весеннем субботнике 20 апреля
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм
Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».
Обновлено в 03:24
Музыка
Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»
Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
Обновлено в 05:27
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.
Обновлено в 00:33
Футбол
Матчи «Локомотив» - ЦСКА и «Краснодар» - «Зенит» продолжат программу 24-го тура РПЛ
Пятью матчами в субботу продолжится 24-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 17:35
Авто
Два BMW M5 Competition сравнили в гонке по прямой
Обычный BMW M5 Competition оснащен двигателем, способным выдавать 625 лошадиных сил, в то время как версия автомобиля, разработанная DMS, использует более мощную силовую установку, выдающую 785 л.с. При этом DMS-версия весит на 10 килограммов меньше.
Обновлено в 03:15