Футбол

Бенитес: «Хочу ещё раз выиграть Лигу чемпионов»Евро-футбол.ру 02:23

Напомним, что испанский специалист выигрывал Лигу чемпионов с "Ливерпулем" в 2005 году.
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Рафаэль Бенитес: «Хочу снова выиграть Лигу чемпионов»

Матч ТВ01:30

Бенитес: хотел бы выиграть Лигу чемпионов перед завершением карьеры

Чемпионатвчера в 20:29

Бенитес: «Хочу выиграть Лигу чемпионов»

Soccer.ru01:46

Бенитес: «Завершу карьеру в 70. У меня есть 11 лет, чтобы выиграть ЛЧ»

Бомбардир.ру01:12

Рафа Бенитес: «До пенсии хочу выиграть Лигу чемпионов еще раз»

Спорт-Экспрессвчера в 20:59

Рафаэль Бенитес: «Хочу снова выиграть Лигу чемпионов»

Sportbox.RU01:30

Бенитес: «Хотел бы выиграть Лигу чемпионов перед уходом на пенсию»

Sport24.ruвчера в 19:47
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Технологии

В США создали роботов для сбора клубники

Робота, специально предназначенного для сбора клубники, создали специалисты из центра сельскохозяйственных исследований при Университете штата Флорида.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Вертолет доставил двух пострадавших на пожаре в Нижнекамске в Казань

Обновлено вчера в 19:38
Футбол

«Не болел бы за них, даже если бы против них вышел Гитлер». Уткин назвал свою нелюбимую команду

Не помню, чтобы я когда-нибудь ей сопереживал. Даже если б против них вышел Гитлер, я и то бы, думаю, не был за «Интер».
Обновлено в 04:24
Транспорт

В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права

Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 05:36
Происшествия

Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военнослужащих

Обновлено вчера в 15:45
Политика

Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным

Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес

Кафельникова оголила грудь на пляже на Бали

Часть снимков была сделана профессиональным фотографом – они выполнены в чёрно-белом цвете, другая больше напоминает фото из личного архива – на них Кафельникова позирует с голой грудью, стоя на коленях.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия

В Кабуле у здания министерства связи прогремел взрыв

Взрыв прогремел вблизи здания министерства связи и информационных технологий в афганском Кабуле, передает телеканал 1TV News со ссылкой на представителя МВД Афганистана Насрата Рахими.
Обновлено в 03:45
Политика

Появилось фото шпаргалок Зеленского на русском

Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов на своей странице в социальной сети опубликовал фотографию записей кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, подготовленных к дебатам с Петром Порошенко; примечательно, что шпаргалки составлены на русском языке.
Обновлено в 05:51
Политика

В штабе Зеленского объяснились из-за «повстанцев ЛНР и ДНР»

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что вопрос про повстанцев самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), прозвучавший накануне в ходе дебатов, поступил от граждан страны.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в Москве

Обновлено в 05:24
Происшествия

Автобус с туристами из Норвегии попал в ДТП в Швеции

Автобус с туристами из Норвегии попал в ДТП в Швеции на трассе E18 в Швеции. Об этом 20 апреля сообщает Sveriges Radio.
Обновлено в 05:16
Наука

Ученые назвали способ избежать слабоумия

Обновлено в 01:05
Происшествия

Водитель ожидает суда за ДТП с восемью погибшими в Петербурге

В Санкт-Петербурге ожидает суда предполагаемый виновник аварии на Западном скоростном диаметре, в которой погибли восемь человек.
Обновлено 18 апреля в 08:19
Экономика

Структуры банка «Россия» посадят в Крыму один из крупнейших виноградников

Каковы перспективы нового проекта и что еще интересует банк «Россия» в Крыму — в материале «РБК Pro».
Обновлено в 04:21
Общество

На Шиесе сожгли два деревянных моста

Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
Обновлено вчера в 10:33
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Общество

Сотрудники ЮУМЗа вышли на митинг

Обновлено в 03:40
Армия и оружие

Аналитик: ВВС Израиля испытали в Сирии высокоточную ракету

Обновлено в 05:56
Армия и оружие

Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР

Группа украинских военных подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть в самопровозглашенную Донецкую народную республики (ДНР).
Обновлено вчера в 17:18
Шоу-бизнес

У будущего ребенка Меган Маркл и принца Гарри появилось прозвище

Наиболее вероятным именем для будущей принцессы называют имя Диана, в честь матери принца Гарри, принцессы Дианы.
Обновлено в 05:49
Космос

Посланник с Нибиру? Учёные нашли останки сухопутного кита с 4 копытами

В Южной Америке учёные нашли останки сухопутного животного с 4 копытами. Исследователи говорят, что это древний кит.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Число пострадавших от пожаров в Забайкалье увеличилось до 27 человек

Обновлено в 03:05
Наука

Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток

Обновлено вчера в 18:24
Общество

Бизнесмены Петербурга примут участие в весеннем субботнике 20 апреля

Обновлено вчера в 13:37
Происшествия

Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм

Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».
Обновлено в 03:24
Музыка

Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»

Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
Обновлено в 05:27
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.
Обновлено в 00:33
Футбол

Матчи «Локомотив» - ЦСКА и «Краснодар» - «Зенит» продолжат программу 24-го тура РПЛ

Пятью матчами в субботу продолжится 24-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 17:35
Авто

Два BMW M5 Competition сравнили в гонке по прямой

Обычный BMW M5 Competition оснащен двигателем, способным выдавать 625 лошадиных сил, в то время как версия автомобиля, разработанная DMS, использует более мощную силовую установку, выдающую 785 л.с. При этом DMS-версия весит на 10 килограммов меньше.
Обновлено в 03:15
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Рафаэль Бенитес
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Тренировал испанские команды «Вальядолид», «Осасуну», «Эстремадуру», «Тенерифе», «Валенсию», «Реал Мадрид», английские «Ливерпуль» и «Челси», а также итальянские «Интернационале» и «Наполи». В настоящий момент главный тренер английского клуба «Ньюкасл Юнайтед».
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Английский профессиональный футбольный клуб из города Ньюкасл-апон-Тайн на северо-востоке Англии. По итогам сезона 2016/17 выиграл Чемпионшип и завоевал себе право выхода в Премьер-лигу.
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