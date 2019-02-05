Футбол

«Бенфика» заявила российского вратаря Злобина на матчи Лиги ЕвропыЕвро-футбол.ру вчера в 12:16

Лиссабонская "Бенфика" внесла в заявку на матчи плей-офф Лиги Европы российского голкипера Ивана Злобина. 21-летний вратарь в данный момент играет за вторую команду "орлов", выступающей во втором португальском дивизионе.
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Российский голкипер Злобин – в заявке «Бенфики» на матчи Лиги Европы

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«Бенфика» заявила 21-летнего российского вратаря на матчи плей-офф Лиги Европы

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«Бенфика» заявила российского вратаря Ивана Злобина на Лигу Европы

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