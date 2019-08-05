Футбол

«Бенфика» выиграла Суперкубок ПортугалииГазета.Ru вчера в 18:15

"Бенфика" стала обладателем Суперкубка Португалии - 2019. В матче команда одолела "Спортинг". Встреча завершилась с разгромным счетом - 5:0.
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