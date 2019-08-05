Футбол

«Бенфика» выиграла Суперкубок ПортугалииГазета.Ru вчера в 18:15

"Бенфика" стала обладателем Суперкубка Португалии - 2019. В матче команда одолела "Спортинг". Встреча завершилась с разгромным счетом - 5:0.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Бенфика - Спортинг: прогноз Кайзера Созе 4 августа 2019

Ставка TVвчера в 15:40

«Бенфика» разгромила «Спортинг» и завоевала Суперкубок Португалии

Sport24.ruвчера в 17:47

Иван Злобин опубликовал фотографию со вторым трофеем, завоеванным в составе «Бенфики»

Матч ТВвчера в 20:54

Россиянин Злобин стал обладателем Суперкубка Португалии в составе «Бенфики»

Чемпионатвчера в 18:27

«Бенфика» завоевала Суперкубок Португалии, забив пять мячей лиссабонскому «Спортингу»

Советский спортвчера в 18:01

«Первый титул сезона». Злобин с Суперкубком Португалии

Спорт-Экспресс00:58

«Бенфика» забила 5 голов «Спортингу» и выиграла Суперкубок Португалии

Sports.ruвчера в 04:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 01:54, Ашберн
Происшествия

Арестован организатор разбоя сотрудников ФСБ

Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Политика

Трамп высказался о причинах массовых убийств в США

Обновлено вчера в 19:26
Экономика

СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц

Заработную плату выше 75 тыс. рублей в России в 2019 году получают около 12% работников.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие

Эрдоган объявил о военной операции в Сирии

Турецкая армия проведет военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат.
Обновлено вчера в 20:46
Политика

Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела

Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:28
Политика

Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс

Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе не решается путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер.
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия

В Саратовской области перевернулся автобус: 6 пострадавших

В Саратовской области упал в кювет рейсовый автобус.
Обновлено в 01:27
Происшествия

Зацепер погиб на крыше «Сапсана» на пути из Петербурга

Высокоскоростной поезд "Сапсан", следовавший из Петербурга в Москву, задержался в пути на 49 минут.
Обновлено в 00:33
Общество

В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Обновлено вчера в 09:01
Транспорт

В аэропорту Гонконга из-за протестов отменили более 200 рейсов

В аэропорту Гонконга треть авиадиспетчеров присоединилась к протестующим против изменения закона об экстрадиции, что привело к отмене в понедельник, 5 августа, более 200 рейсов.
Обновлено в 01:09
Происшествия

Французский изобретатель успешно пересек Ла-Манш на ховерборде

Французский инженер Фрэнки Запата пересек пролив Ла-Манш на изобретённом им ховерборде Flyboard Air.
Обновлено в 00:42
Здоровье

Будем здоровы (экс-Мединфо): Татьяна Лямзина

Категории людей старше 45 лет показаны более интенсивные нагрузки- от 60 до 90 минут в день.
Обновлено в 01:48
Происшествия

В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков

Обновлено вчера в 10:53
Общество

Украинский город остался без горячей воды из-за долгов

25 июня часть украинского города Полтавы осталась без воды из-за накопившихся у компании «Полтававодоканал» долгов за электроэнергию.
Обновлено вчера в 23:58
Общество

Синоптики предупредили о надвигающемся тайфуне «Франциско» на Приморье

Обновлено в 00:05
Экономика

В интернете продают данные клиентов банка, попавшего под санацию ЦБ

Как пояснил «Коммерсанту» основатель DeviceLock Ашот Оганесян, продаваемая база состоит из клиентов, которые в свое время подавали заявки на получение кредитной карты «Эликсир».
Обновлено вчера в 21:20
Происшествия

Министра в Румынии уволили из-за слов об изнасилованной девочке

Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволила премьер-министр Виорика Дэнчилэ после слов насчет подвергшейся нападению водителя девочке, сообщила Дэнчиле в Facebook.
Обновлено вчера в 08:37
Общество

В Великобритании остался только один старейший мужчина

В Великобритании скончался Альф Смит — он делил звание старейшего британского мужчины с Бобом Уэйтоном из Халла.
Обновлено вчера в 23:47
Армия и оружие

Российские военные приготовили яичницу и кофе на двигателе танка Т-80

Военные из Омского автобронетанкового инженерного института сварили кофе в турке и пожарили яичницу с помощью двигателя танка Т-80.
Обновлено вчера в 11:59
Политика

Япония выразила протест России из-за учебных стрельб на Курилах

Япония выразила протест России из-за военных учений в районе острова Кунашир, заявил высокопоставленный представитель правительства Японии Есихидэ Суга.
Обновлено в 01:30
Политика

Супруга президента Сирии вылечилась от рака

Асма Асад, супруга сирийского лидера Башара Асада, сумела победить рак после года лечения.
Обновлено вчера в 09:17
Экономика

В России может появиться еще один способ получения зарплаты

Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.
Обновлено вчера в 11:59
Футбол

Авен: «Тренерской мысли у Карреры не видел»

Бизнесмен и болельщик "Спартака" Пётр Авен считает, что у бывшего тренера красно-белых Массимо Карреры не было тренерской мысли.
Обновлено вчера в 18:13
Экономика

В России вступил в силу новый закон о страховании жилья от ЧС

В воскресенье, 4 августа, в России вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено вчера в 03:24
Происшествия

Прокуратура США потребовала казни стрелка в Техасе

Прокуратура США будет добиваться вынесения смертного приговора стрелку из техасского Эль-Пасо, в результате действий которого погибли 20 человек.
Обновлено вчера в 12:58
Политика

ЦИК Белоруссии назвал оптимальную дату выборов президента

Выборы президента Белоруссии могут пройти 30 августа 2020 года.
Обновлено вчера в 14:21
Шоу-бизнес

Принц Гарри нежно поздравил Меган Маркл с днем рождения

Принц Гарри трогательно поздравил Меган Маркл с днем рождения. На их личной странице в Instagram он написал жене поздравление.
Обновлено вчера в 07:50
Путешествия

«Интурист» начал продажи зимних туров в Анталью из 10 городов России

Бронирование туров в Анталью на зимний сезон уже открыто на сайте туроператора www.intourist.ru.
Обновлено в 00:06
Общество

На Байкале шаманы совершили жертвоприношение из-за дождей и пожаров

Обновлено вчера в 23:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Суперкубок Португалии по футболу
Соревнование по футболу, состоящее из одного матча, в котором играют Чемпион Португалии и обладатель Кубка Португалии предыдущего сезона, проходящее под эгидой Португальской футбольной федерации. В случае выигрыша одним клубом «золотого дубля» - и чемпионата, и Кубка Португалии - то в Суперкубке играет обладатель «дубля» и команда-финалист Кубка Португалии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Бенфика
Португальский футбольный клуб
Португальский профессиональный футбольный клуб из города Лиссабон, выступающий в Лиге Нош. Образован 28 февраля 1904 года. «Бенфика» считается одной из команд-основательниц чемпионата Португалии, основанного в 1933 году. Является одним из самых титулованных клубов Португалии: 35-кратный чемпион Португалии, 28-кратный обладатель Кубка и 5-кратный - Суперкубка страны. Домашним стадионом клуба является «Эштадиу да Луш», вмещающий 65 647 зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное