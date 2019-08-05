Футбол

«Бенфика» выиграла Суперкубок ПортугалииГазета.Ru 18:15

"Бенфика" стала обладателем Суперкубка Португалии - 2019. В матче команда одолела "Спортинг". Встреча завершилась с разгромным счетом - 5:0.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Бенфика» разгромила «Спортинг» и завоевала Суперкубок Португалии

Sport24.ru17:47

«Бенфика» Злобина в матче за Суперкубок Португалии разгромила «Спортинг»

Спорт-Экспресс17:49

Иван Злобин опубликовал фотографию со вторым трофеем, завоеванным в составе «Бенфики»

Матч ТВ20:54

Россиянин Злобин стал обладателем Суперкубка Португалии в составе «Бенфики»

Чемпионат18:27

«Бенфика» завоевала Суперкубок Португалии, забив пять мячей лиссабонскому «Спортингу»

Советский спорт18:01

Иван Злобин опубликовал фотографию со вторым трофеем, завоеванным в составе «Бенфики»

Sportbox.RU20:54

«Бенфика» забила 5 голов «Спортингу» и выиграла Суперкубок Португалии

Sports.ru04:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 22:45, Ашберн
Политика

Супруга президента Сирии вылечилась от рака

Обновлено в 09:17
Общество

Гороскоп на 4 августа: дела пойдут удачно

Обновлено вчера в 12:04
Здоровье

Врач сообщил о необходимых в аптечке лекарствах

Врач Александр Мясников сообщил о необходимых в аптечке лекарствах.
Обновлено в 14:03
Технологии

На пути к «умному» горнодобывающему предприятию

Сегодня на комбинате реализуется стратегия цифровой трансформации, в рамках которой внедряются технологии нейросетей, обработки больших данных, «умного» производства и целый ряд других технологий.
Обновлено в 21:34
Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Обновлено в 09:01
Происшествия

В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека

В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Общество

В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы

В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.
Обновлено в 08:37
Авто

Удешевленный кроссовер Kia Sportage стал бестселлером

Обновлено в 00:56
Политика

Трамп объяснил массовые расстрелы в США психическими заболеваниями

Случаи массовой стрельбы в США связаны с проблемой психических заболеваний, об этом заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает WHIO.
Обновлено в 22:22
Политика

Социолог предрек России бурные времена: власть оказалась в изоляции

В марте 2011 года вместе с Сергеем Белановским представил нашумевший доклад, в котором говорилось о скором появлении в России массового протестного движения.
Обновлено в 08:13
Технологии

Что дает бизнесу внедрение UCaaS-решений

Решения в сфере UCaaS – все коммуникации как сервис — развиваются огромными темпами и обещают бизнесу массу преимуществ, среди которых масштабируемость, экономия средств и относительная простота администрирования.
Обновлено в 19:30
Политика

Конфликт в Донбассе не решить законами, заявил лидер партии Зеленского

Глава партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что конфликт в Донбассе нельзя решить законодательным путем.
Обновлено в 20:04
Экономика

В деле «Восточного» не хватает общения

Постоянно отказывают гражданину Франции и в общении с женой, которая вынуждена одна воспитывать двух дочерей.
Обновлено в 18:34
Происшествия

Подросток сбросил незнакомого ребенка со смотровой площадки в Лондоне

Подросток перебросил шестилетнего ребенка через полутораметровое ограждение смотровой площадки под крышей 10 этажа галереи Тейт в Лондоне.
Обновлено в 20:07
Политика

ЦИК Белоруссии назвала оптимальную дату президентских выборов

Глава Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что наиболее приемлемой датой проведения президентских выборов является 30 августа 2020 года.
Обновлено в 14:19
Спорт

Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020

Обновлено в 15:39
Происшествия

Провокатор призывал в Сети похищать и убивать детей силовиков

Провокатор под ником Макс Стеклов призывал в Twitter мстить силовикам, охранявшим порядок в Москве во время несанкционированной акции 27 июля, убивая их детей.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

Принц Гарри нежно поздравил Меган Маркл с днем рождения

Принц Гарри трогательно поздравил Меган Маркл с днем рождения. На их личной странице в Instagram он написал жене поздравление.
Обновлено в 07:50
Политика

Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары

Обновлено в 11:13
Общество

Шаманы принесли жертву в целях борьбы с наводнениями и пожарами

Обновлено в 07:40
Армия и оружие

Российские военные приготовили яичницу и кофе на двигателе танка Т-80

Военные из Омского автобронетанкового инженерного института сварили кофе в турке и пожарили яичницу с помощью двигателя танка Т-80.
Обновлено в 11:59
Авто

Один из самых высокооплачиваемых пилотов Формулы-1 рассказал о личном автопарке

Пилот Renault с неохотой упоминал название команды из Маранелло и не уточнил конкретную модификацию классического спорткара.
Обновлено в 16:45
Армия и оружие

В Индии оценили способ обойти санкции США CAATSA в военной торговле с Россией

В Индии положительно высказываются о выработке совместного механизма торговли в военно-технической сфере в условиях действия американского санкционного пакета CAATSA.
Обновлено в 02:02
Финансы

Как политика США скажется на курсе доллара к концу года

Агрессивная политика Вашингтона привела к замедлению глобальной экономики.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе

Обновлено в 05:03
Армия и оружие

Авиация Минобороны ликвидировала 116 крупных лесных пожаров в Сибири

Обновлено вчера в 10:00
Общество

В Москве зафиксированы рекордные холода для августа

Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено в 07:24
Транспорт

В Гонконге демонстранты устроили транспортный коллапс

Тысячи противников законопроекта об экстрадиции в понедельник утром нарушили транспортное сообщение в Гонконге в общегородской забастовке, в которой, как ожидается, примут участие более 500 тысяч гражданских служащих, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 22:05
Политика

Германию и США обвинили во вмешательстве в дела России

Министерство иностранных дел России обвинило США и Германию во вмешательстве во внутренние дела страны.
Обновлено в 14:13
Армия и оружие

Миссия Турции и Финляндии выполнит наблюдательный полет над Россией

"С 5 по 9 августа в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Турции и Финляндии с аэродрома Кубинка выполнит наблюдательный полет над территорией РФ на турецком самолете наблюдения СН-235", - говорится в газете со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
Обновлено в 22:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Суперкубок Португалии по футболу
Соревнование по футболу, состоящее из одного матча, в котором играют Чемпион Португалии и обладатель Кубка Португалии предыдущего сезона, проходящее под эгидой Португальской футбольной федерации. В случае выигрыша одним клубом «золотого дубля» - и чемпионата, и Кубка Португалии - то в Суперкубке играет обладатель «дубля» и команда-финалист Кубка Португалии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Бенфика
Португальский футбольный клуб
Португальский профессиональный футбольный клуб из города Лиссабон, выступающий в Лиге Нош. Образован 28 февраля 1904 года. «Бенфика» считается одной из команд-основательниц чемпионата Португалии, основанного в 1933 году. Является одним из самых титулованных клубов Португалии: 35-кратный чемпион Португалии, 28-кратный обладатель Кубка и 5-кратный - Суперкубка страны. Домашним стадионом клуба является «Эштадиу да Луш», вмещающий 65 647 зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное