Футбол
«Бенфика» выиграла Суперкубок ПортугалииГазета.Ru вчера в 18:15
"Бенфика" стала обладателем Суперкубка Португалии - 2019. В матче команда одолела "Спортинг". Встреча завершилась с разгромным счетом - 5:0.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Бенфика» завоевала Суперкубок Португалии, забив пять мячей лиссабонскому «Спортингу»
Советский спортвчера в 18:01
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 06:29, Ашберн
Политика
США не исключают расширение состава участников СНВ-3
Добавим, что в июне 2019 года бывший вице-президент США Джо Байден, который намерен баллотироваться на пост президента Соединённых Штатов, заявил, что в случае его победы на выборах он будет добиваться продления российско-американского договора СНВ-3, так как он является основой стратегической стабильности между Россией и США.
Обновлено в 02:34
Интернет
Искусственный интеллект научили подбирать партнёров для свидания
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия
В Люберцах полиция выявила цех с испорченным мясом для шаурмы
Сотрудники полиции в Люберцах пресекли деятельность цеха, где готовилось мясо для приготовления шаурмы, которое не соответствовало санитарным нормам.
Обновлено в 02:33
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США
В начале первых торгов недели 5 августа рубль снизился по отношению к доллару и евро.
Обновлено в 04:07
Общество
В Москве зафиксированы рекордные холода для августа
Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено вчера в 07:24
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено 03 августа в 11:05
Происшествия
На трассе в Саратовской области перевернулся автобус с пассажирами
Сегодня в Красноармейском районе перевернулся автобус с пассажирами, сообщает управление ГИБДД по Саратовской области.
Обновлено в 01:33
Спорт
Евгений Трефилов покинул пост наставника сборной России по гандболу
Главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов принял решение завершить свою работу в команде в качестве наставника.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети
Пользователи соцсетей подвергли критике недавние учения украинских военных по «потоплению» вражеской подводной лодки в Черном море, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:04
Экономика
Новый способ получения зарплаты появится в России
Сотрудник сможет требовать перечисления зарплаты на любую банковскую карту, через систему быстрых платежей (СБП), пишет "Российская газета" со ссылкой на Центробанк.
Обновлено в 01:09
Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия
Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Плахотнюка
Тверской суд Москвы постановил заочно арестовать бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка по обвинению в организации преступного сообщества.
Обновлено в 06:02
Армия и оружие
Эрдоган объявил о военной операции в Сирии
Турецкая армия проведет военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат.
Обновлено вчера в 20:46
Политика
Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса
Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Общество
Сократилась площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке
ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники пресс-службы МЧС РФ сообщили о существенном сокращении площади лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.
Обновлено в 06:06
Политика
Генпрокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по узурпации власти
По приказу генерального прокурора Дмитрия Робу было возбуждено уголовное дело по факту узурпации государственной власти в период с 7 по 14 июня 2019 года бывшим правительством Республики Молдова, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Обновлено в 05:46
Единоборства
Россия установила новый рекорд на «Танковом биатлоне»
Российские участники показали лучший результат на трассе, побив собственный рекорд 2017 года, сообщил начальник главного управления боевой подготовки, генерал-полковник Иван Бувальцев.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия
Трагедия в Коми: волк загрыз 14-летнюю девочку
Обновлено в 05:53
Спорт
Подчуфарова планирует возобновить карьеру
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова рассказала, что может возобновить свою карьеру.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
В ходе концерта в Москве Дженнифер Лопес порвала костюм
4 августа певица выступала на стадионе «Динамо» в Москве.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Бразильский наркобарон притворился дочкой в попытке сбежать из тюрьмы
Обновлено вчера в 23:13
Космос
«Hubble» сфотографировал красочное слияние галактик
Используя космический телескоп «Hubble», астрономы получили снимок двух галактик, которые находятся в стадии слияния и показывают примерную картину того, что ожидает в будущем Млечный Путь и его соседку галактику Андромеду.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Число погибших при взрыве после ДТП в Каире возросло до 19
В Каире в результате взрыва после ДТП у Национального института онкологии в центре Каира погибли 19 человек, ещё 30 пострадали.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Тушение пожара на крыше «Сапсана» попало на видео
Следственный комитет России начал проверку по факту гибели зацепера на крыше скоростного поезда «Сапсан», следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву.
Обновлено в 06:11
Футбол
«Краснодар» узнал возможных соперников на стадии плей-офф квалификации Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка раунда плей-офф квалификации к групповому этапу Лиги чемпионов.
Обновлено в 06:19
Происшествия
В Лондоне подросток сбросил маленького мальчика с 10-го этажа галереи
Обновлено вчера в 15:30
Общество
Девушке-пилоту пришлось оплатить почти миллион долгов, чтобы улететь
Жительнице Пушкина, которая является вторым пилотом одной из авиакомпаний, пришлось заплатить 996 тысяч рублей долгов, чтобы вылететь за рубеж.
Обновлено в 05:58