Футбол
«Бенфика» ведёт переговоры по трансферу форварда «Реала»Евро-футбол.ру 02:45
Как утверждает O Jogo, в услугах 24-летнего футболиста заинтересована "Бенфика". Руководство португальского клуба уже ведёт переговоры по трансферу нападающего.
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Политика
Путин обсудил с эмиром Катара инвестиционное сотрудничество
Обновлено в 04:21
Экономика
Инвестпроекты Дагестана получат 550 миллионов рублей от Корпорации МСП
Как отметил глава Корпорации МСП Александр Браверман, на сегодняшний день объем финансовой поддержки субъектов МСП Республики Дагестан в рамках Национальной гарантийной системы на сегодняшний день составляет 876,2 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 10:56
Происшествия
Более 170 человек доставлены в полицию после драки в селе под Пензой
Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие
В конгресс США внесли законопроект о сдерживании РФ в Прибалтике
В конгресс США внесли законопроект о "сдерживании российской агрессии" в Прибалтике.
Обновлено в 02:56
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку
Центральный банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,5%. Это произошло впервые с марта прошлого года.
Обновлено вчера в 06:42
Экономика
Инвестор из Монголии построит в Бурятии завод по производству пеллет
Монгольский инвестор планирует построить в Прибайкальском районе завод по производству пеллет.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Источник: летчики-испытатели повторят заход на посадку разбившегося в Шереметьево SSJ
Обновлено в 03:15
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star
Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакции
Обновлено вчера в 05:55
Авто
Владивосток начал производство двигателей для Японии
Обновлено в 03:50
Политика
Глава Демократической партии Молдавии сбежал из страны
В пресс-службе партии в субботу, 15 июня, подтвердили информацию о том, что Плахотнюк покинул страну.
Обновлено в 04:52
Экономика
Кудрин назвал справедливый размер пенсий для россиян
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал справедливый размер пенсий, который бы приблизил выплаты жителей страны к европейским.
Обновлено вчера в 04:44
Происшествия
Скандальная блогерша из Северной Осетии устроила стрельбу в Чечне
Стрельбу устроила скандально известная блогерша из Северной Осетии Малика Джикаева.
Обновлено вчера в 15:44
Общество
Облачная погода с кратковременными дождями ждет москвичей 15 июня
В субботу, 15 июня, синоптики прогнозируют в Москве и области облачную погоду с прояснениями и дождями. Об этом сообщает «Метеоновости».
Обновлено в 01:01
Шоу-бизнес
Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми
Обновлено вчера в 09:29
Политика
Саммит G20 в Осаке будут охранять более 25 тысяч полицейских
До 30 тысяч человек, включая лидеров государств, членов делегаций и журналистов, съедутся в японский город Осака на запланированный на 28-29 июня саммит стран "большой двадцатки", их безопасность будут обеспечивать более 25 тысяч полицейских.
Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие
Сброшенная Су-34 бомба «похоронила» десятки боевиков
Видео атаки группировки боевиков российским истребителем Су-34 при помощи бомбового удара недавно было опубликовано в Сети.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре
По словам представителей пресс-службы аэропорта, около двух часов ночи воздушное судно коснулось хвостом взлетно-посадочной полосы при попытке уйти на второй круг.
Обновлено в 04:26
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
В Сербии начались международные учения «Славянское братство-2019»
Обновлено вчера в 23:04
Футбол
Божович намерен получить российское гражданство
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович заявил, что заинтересован в получении российского гражданства.
Обновлено в 03:34
Политика
Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения российское мороженое
Президент РФ Владимир Путин до официального начала в Душанбе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения и подарил мороженое российского производства, которое так полюбилось китайскому лидеру.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
Звезду сериала «Универ» задержали в центре Москвы
Обновлено в 03:45
Политика
Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17
Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.
Обновлено вчера в 08:24