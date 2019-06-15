Футбол

«Бенфика» ведёт переговоры по трансферу форварда «Реала»Евро-футбол.ру 02:45

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Как утверждает O Jogo, в услугах 24-летнего футболиста заинтересована "Бенфика". Руководство португальского клуба уже ведёт переговоры по трансферу нападающего.
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«Бенфика» ведёт переговоры по нападающему «Реала»

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