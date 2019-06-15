Футбол
«Бенфика» ведёт переговоры по нападающему «Реала»Soccer.ru 00:11
"Бенфика" является главным претендентом на нападающего "Реала" Рауля Де Томаса, информирует источник. Сообщается, что руководители португальского клуба уже вступили в переговоры с президентом "Реала" Флорентино Пересом. За 24-летнего испанца "орлам" придётся заплатить от 20 до 25 млн евро.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 02:04, Ашберн
Происшествия
В Москве задержали актера из «Универа» за мат
Обновлено в 00:20
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
Дело о массовой драке в селе под Пензой переквалифицировали
Уголовное дело по факту массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области переквалифицировали на более тяжкие статьи.
Обновлено в 00:41
Политика
Лидер Демократической партии Молдавии покинул страну
Председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк покинул Молдавию на несколько дней, чтобы провести время со своей семьей, сообщили в субботу в пресс-службе ДПМ.
Обновлено в 01:13
Политика
Медведчук заявил об уважительном отношении Путина к Зеленскому
Президент России Владимир Путин с уважением относится к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 20:43
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку
Ключевая ставка снижена с 7,75% до 7,5% годовых. Однако на ставки по ипотеке это повлияет несущественно, сообщает РБК.
Обновлено в 01:42
Религия
Православные отмечают Троицкую родительскую субботу
15 июня православные христиане отмечают родительскую (Троицкую) субботу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено вчера в 04:08
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
Музыка
Хабиров присвоил Алсу звание народной артистки Башкирии
Обновлено в 01:22
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Футбол
Бразилия обыграла Боливию в матче открытия Кубка Америки
Игроки сборной Бразилии обыграли боливийцев в первом матче домашнего Кубка Америки.
Обновлено вчера в 23:24
Армия и оружие
Новые корпуса военного института открыли в Ленобласти
В Ленобласти состоялось открытие новых и модернизированных учебных корпусов автодрома Военного института Военной академии МТО им. А.В. Хрулева.
Обновлено вчера в 16:38
Наука
Ученые нашли в Шотландии искусственные острова древнее Стоунхенджа
Ученые нашли на территории Шотландии искусственные острова, которые по своему возрасту оказались старше знаменитого Стоунхенджа.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение
Обновлено вчера в 11:00
Наука
Ученые выяснили, почему средиземноморская диета полезна для здоровья
За последние несколько лет медики обнаружили сразу несколько положительных качеств средиземноморской диеты, которые могут объяснять, почему жители некоторых регионов Италии и ряда других стран южной Европы являются рекордсменами по продолжительности жизни.
Обновлено 13 июня в 09:01
Единоборства
Соннен проиграл Мачиде и завершил карьеру
Американец Чейл Соннен техническим нокаутом проиграл японцу Лиото Мачиде на турнире Bellator 222 в Нью-Йорке.
Обновлено в 00:56
Авто
Mercedes-Benz выпустит юбилейное издание G-Class
Mercedes-Benz G-Class празднует 40 лет с начала появления первого внедорожника, а также 20 лет с момента появления первого G55 AMG.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено вчера в 12:09
Технологии
Крупнейший в мире самолет продается за 400 миллионов долларов
Холдинг-компания Vulcan планирует продать крупнейший в мире самолет Stratolaunch Systems за 400 миллионов долларов США.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия
Помилованный капитан браконьерского судна вернулся на Украину
Четырёх моряков обменяли на команду захваченного Украиной крымского рыболовецкого судна "Норд". Капитан украинского судна оставался в Крыму.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Борис Джонсон признался в употреблении кокаина
Экс-глава британского МИДа Борис Джонсон признался, что в подростковом возрасте употреблял кокаин.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия
Мужчину задержали при попытке перелезть через ограду Белого дома
Сотрудники Секретной службы США задержали мужчину при попытке перелезть через ограду Белого дома, сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление ведомства.
Обновлено в 01:46
Интернет
В WhatsApp обнаружен новый вид мошенничества
Выявлен новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp. Его обнаружила антивирусная компания ESET.
Обновлено в 00:49
Авто
Toyota анонсировала появление новых функций безопасности
Японский автопроизводитель анонсировал две новые функции безопасности для своих автомобилей, которые будут применяться, начиная со следующего года.
Обновлено вчера в 03:37
Шоу-бизнес
Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star
Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено вчера в 15:27
Космос
На Меркурии обнаружена база инопланетян – уфолог
Скотт Уоринг считает, что данные сооружения в кратере Меркурия являются стопроцентными доказательствами существования древних инопланетян.
Обновлено вчера в 03:39
Здоровье
Россиянок призвали пить в Питере и рожать в Краснодаре
В городских поликлиниках Краснодара на информационных стендах появилась ссылка на сайт с социальной рекламой, в специфической манере призывающей женщин не делать аборты и рожать.
Обновлено вчера в 10:57
Политика
Суд Флориды отклонил иск женщины против Трампа за поцелуй
Федеральный окружной суд города Тампа (штат Флорида) в пятницу не принял к рассмотрению иск бывшей сотрудницы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Алвы Джонсон.
Обновлено вчера в 23:08