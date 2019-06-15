Футбол
«Бенфика» ведёт переговоры по нападающему «Реала»Soccer.ru 00:11
"Бенфика" является главным претендентом на нападающего "Реала" Рауля Де Томаса, информирует источник. Сообщается, что руководители португальского клуба уже вступили в переговоры с президентом "Реала" Флорентино Пересом. За 24-летнего испанца "орлам" придётся заплатить от 20 до 25 млн евро.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 03:33, Вашингтон
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В российской столице произошел масштабный сбой геолокации.
Обновлено вчера в 07:52
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