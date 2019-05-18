Футбол
«Бенфика» в 37-й раз стала чемпионом ПортугалииБомбардир.ру вчера в 15:40
|18′
Кристиан Борха
|43′
Неманья Гудели
Пепе
Уилсон Манафа
|46′
Отавио
Ясин Браими
|46′
Мусса Марега
|49′
|49′
Бруну Фернандеш
|61′
Луис Феллипе
|65′
Бруну Гашпар
Тиагу Илори
|68′
Луис Феллипе
Бас Дост
Фелипе
|75′
Алекс Теллес
Венсан Абубакар
|76′
Данилу Перейра
|78′
Данилу Перейра
|86′
Эктор Эррера
|87′
Хесус Корона
|89′
|89′
Бруну Фернандеш
Вендел
Хесус Корона
|90′
|90′+1′
Маркос Акунья
|90′+2′
Радослав Петрович
Порту
Расстановка 4‑4‑2
26
Вана
3
Милитао
12
Манафа
28
Фелипе
9
Абубакар
17
Корона
22
Перейра
16
Эррера
8
Браими
11
Марега
29
Соарес
40
Рибейро
3
Илори
6
Алмейда Пинту
22
Матье
26
Борха
23
Диаби
25
Петрович
86
Гудель
37
Вендел
9
Акунья
28
Дост
Спортинг
Расстановка 4‑5‑1
"Бенфика" обыграла "Санта-Клару" в матче 34-го тура португальской Примейры со счетом 4:1. Лиссабонский клуб с 87 очками стал победителем турнира, это 37-я победа в чемпионате Португалии для "Бенфики".
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