Футбол

«Бенфика» в 37-й раз стала чемпионом ПортугалииБомбардир.ру вчера в 15:40

Порту — Спортинг
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Португалии, вчера
Стадион «Драган»
18′
Кристиан Борха
43′
Неманья Гудели
Пепе
Уилсон Манафа
46′
Отавио
Ясин Браими
46′
Мусса Марега
49′
49′
Бруну Фернандеш
61′
Луис Феллипе
65′
Бруну Гашпар
Тиагу Илори
68′
Луис Феллипе
Бас Дост
Фелипе
75′
Алекс Теллес
Венсан Абубакар
76′
Данилу Перейра
78′
Данилу Перейра
86′
Эктор Эррера
87′
Хесус Корона
89′
89′
Бруну Фернандеш
Вендел
Хесус Корона
90′
90′+1′
Маркос Акунья
90′+2′
Радослав Петрович
"Бенфика" обыграла "Санта-Клару" в матче 34-го тура португальской Примейры со счетом 4:1. Лиссабонский клуб с 87 очками стал победителем турнира, это 37-я победа в чемпионате Португалии для "Бенфики".
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