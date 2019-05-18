«Бенфика» в 37-й раз стала чемпионом ПортугалииБомбардир.ру 15:40

"Бенфика" обыграла "Санта-Клару" в матче 34-го тура португальской Примейры со счетом 4:1. Лиссабонский клуб с 87 очками стал победителем турнира, это 37-я победа в чемпионате Португалии для "Бенфики".

«Бенфика» в 37-й раз стала чемпионом Португалии

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