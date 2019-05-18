Футбол

«Бенфика» в 37-й раз стала чемпионом ПортугалииБомбардир.ру 15:40

Порту — Спортинг
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Португалии, сегодня
Стадион «Драган»
18′
Кристиан Борха
43′
Неманья Гудели
Пепе
Уилсон Манафа
46′
Отавио
Ясин Браими
46′
Мусса Марега
49′
49′
Бруну Фернандеш
61′
Луис Феллипе
65′
Бруну Гашпар
Тиагу Илори
68′
Луис Феллипе
Бас Дост
Фелипе
75′
Алекс Теллес
Венсан Абубакар
76′
Данилу Перейра
78′
Данилу Перейра
86′
Эктор Эррера
87′
Хесус Корона
89′
89′
Бруну Фернандеш
Вендел
Хесус Корона
90′
90′+1′
Маркос Акунья
90′+2′
Радослав Петрович
«Бенфика» обыграла «Санта-Клару» в матче 34-го тура португальской Примейры со счетом 4:1. Лиссабонский клуб с 87 очками стал победителем турнира, это 37-я победа в чемпионате Португалии для «Бенфики».
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Бенфика» в 37-й раз выиграла чемпионат Португалии

Sport24.ru15:35

«Бенфика» выиграла чемпионат Португалии

Советский спорт15:56

«Бенфика» стала чемпионом Португалии, на два очка опередив «Порту»

Матч ТВ15:49

«Бенфика» - 37-кратный чемпион Португалии

Спорт-Экспресс15:39

«Бенфика» выиграла Примеру в 37 рай и побила собственный рекорд

Газета.Ru16:04

«Бенфика» разгромила «Санта-Клару» и в 37-й раз стала чемпионом Португалии

Чемпионат15:34

«Бенфика» в 37-й раз выиграла чемпионат Португалии

Sports.ru15:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 16:31, Ашберн
Футбол

Программа «Инсайдеры» расскажет о положении дел в «Рубине»

Герой выпуска – гендиректор ФК «Рубин» Рустем Сайманов, который расскажет о финансовом положении клуба и зарплатах игроков.
Обновлено в 14:08
Шоу-бизнес

Леди Габриэлла Виндзор вышла замуж за экс-бойфренда Пиппы Миддлтон

Церемония бракосочетания состоялась в часовне святого Георгия.
Обновлено в 11:38
Музыка

В Тель-Авиве начался финал Евровидения

Обновлено в 15:14
Общество

Подруга Юлии Скрипаль пытается продать ее квартиру

Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 05:18
Музыка

Белорусское жюри отстранили от «Евровидения»

Представляющее на песенном конкурсе «Евровидение» Белоруссию жюри было отстранено от голосования, сообщает Eurovoix.
Обновлено в 14:47
Происшествия

Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы

Обновлено вчера в 16:09
Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины

Обновлено в 09:02
Политика

Эстония указала Италии её место в вопросе санкций против РФ

Каждая страна Евросоюза имеет исключительное суверенное право на собственное мнение по теме снятия санкций с России.
Обновлено в 16:22
Футбол

Роналду поблагодарил Аллегри за совместную работу

Обновлено в 13:27
Спорт

Олимпийская чемпионка Алина Загитова празднует день рождения

Российская фигуристка Алина Загитова празднует день рождения. 18 мая олимпийской чемпионке исполнилось 17 лет.
Обновлено в 14:08
Происшествия

В Екатеринбурге разыскивают спортсменов, напавших на полицию у Драмтеатра

В Екатеринбурге разыскивают спортсменом, по некоторым данным - бойцов РМК, которые в первый день протестных акций у Драмтеатра напали на сотрудников полиции.
Обновлено в 12:09
Происшествия

Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге

В результате аварии с участием автобуса в Калининском районе Санкт-Петербурга пострадали десять человек.
Обновлено в 15:10
Политика

Посольство РФ в Британии отреагировало на статью FT про Крымский мост

Посольство России в Великобритании прокомментировало опубликованный в Financial Times текст о влиянии моста через Керченский пролив на судоходство в регионе.
Обновлено в 03:41
Игры

Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft

Компания Microsoft представила Minecraft Earth — мобильную версию "песочницы" в духе Pokémon Go, адаптированную к условиям дополненной реальности.
Обновлено вчера в 11:28
Религия

В РПЦ пожалели о насилии при строительстве храма в Екатеринбурге

Обновлено в 10:14
Общество

Потерявшегося в лесу в Новой Москве ребенка нашли

Ребенка, о поисках которого в лесу возле поселка Кокошкино ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, нашли.
Обновлено в 16:12
Общество

Прокуратура отправила школы на переэкзаменовку

На сей раз нападению подверглись казанские гимназисты, а премьер России Дмитрий Медведев вновь поручил профильным ведомствам проанализировать требования к безопасности в школах.
Обновлено вчера в 18:11
Футбол

«Манчестер Сити» выиграл Кубок Англии

Обновлено в 14:42
Музыка

Уступивший дочке Алсу финалист высмеял итоги «Голоса» в рекламе

Как передает «Газета.ру», мать Ержана Максима Гульмира Алибек заявила, что их использовали.
Обновлено в 14:10
Политика

В Москве представили книгу нидерландского эксперта о крушении MH17

Как доказывает в своем исследовании эксперт, крушение малайзийского Boeing в 2014 году было организовано для того, чтобы обвинить в трагедии Россию.
Обновлено вчера в 15:25
Общество

Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма

Обновлено в 06:00
Общество

Протесты в Екатеринбурге: епархия проведет презентацию храма

Обновлено в 13:46
Армия и оружие

Британцев возмутил перехват российских самолетов над Балтикой

Новость о сопровождении истребителями ВВС Великобритании российских самолетов над Балтийским морем вызвала бурные эмоции у британских читателей.
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес

Бари Алибасов сообщил о смерти пресс-атташе «На-На»

Продюсер Бари Алибасов в соцсети сообщил о смерти пресс-атташе группы "На-На" Людмилы Николаевой, работавшей с коллективом на протяжении 30 лет.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Политика

В российском посольстве упрекнули британские СМИ в публикации фейков

"Представляется, что СМИ Великобритании не задумываются о последствиях, которые несут их публикации для российско-британских отношений, а ведь они весьма ощутимы", - продолжил он.
Обновлено в 11:53
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Курской области

Столкновение двух легковых автомобилей стало причиной гибели четырех человек в Курской области, сообщила в субботу пресс-служба управления МВД по региону.
Обновлено в 14:15
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили обстрел Дамаска

Сирийские силы ПВО отразили воздушную атаку со стороны Голанских высот. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник.
Обновлено в 02:22
Футбол

Олег Кононов: Все игроки «Спартака» играли самоотверженно

Концовка нервная, потому что соперник достаточно агрессивно играл. Нашей задачей в первую очередь было, играя в обороне, не пропустить.
Обновлено в 14:46
Происшествия

При пожаре в ТЦ в Баку пострадали шесть человек

Обновлено в 14:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное