Футбол

«Бенфика» стала чемпионом ПортугалииLiveSport.ru вчера в 16:30

Порту — Спортинг
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Португалии, вчера
Стадион «Драган»
18′
Кристиан Борха
43′
Неманья Гудели
Пепе
Уилсон Манафа
46′
Отавио
Ясин Браими
46′
Мусса Марега
49′
49′
Бруну Фернандеш
61′
Луис Феллипе
65′
Бруну Гашпар
Тиагу Илори
68′
Луис Феллипе
Бас Дост
Фелипе
75′
Алекс Теллес
Венсан Абубакар
76′
Данилу Перейра
78′
Данилу Перейра
86′
Эктор Эррера
87′
Хесус Корона
89′
89′
Бруну Фернандеш
Вендел
Хесус Корона
90′
90′+1′
Маркос Акунья
90′+2′
Радослав Петрович
По итогам чемпионата «Бенфика» набрала 87 очков и на 2 очка опередила «Порту», который в 34-м туре выиграл у «Спортинга» (2:1). «Бенфика» в 37-й раз в истории стала чемпионом Португалии, что является рекордом.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Немецкий «Киль» в четвертый раз в истории завоевал Кубок EHF

РИА Новостивчера в 18:24

«Бенфика» выиграла чемпионат Португалии

Советский спортвчера в 15:56

«Бенфика» - 37-кратный чемпион Португалии

Спорт-Экспрессвчера в 15:39

«Бенфика» стала чемпионом Португалии, на два очка опередив «Порту»

Матч ТВвчера в 15:49

«Бенфика» в 37-й раз выиграла чемпионат Португалии

Sport24.ruвчера в 15:35

«Бенфика» разгромила «Санта-Клару» и в 37-й раз стала чемпионом Португалии

Чемпионатвчера в 15:34

«Бенфика» в 37-й раз выиграла чемпионат Португалии

Sports.ruвчера в 15:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 04:42, Ашберн
Авто

На продажу выставлен уникальный пикап РАФ

Обновлено вчера в 08:59
Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

Обновлено вчера в 19:02
Баскетбол

Стив Керр: «Дрэймонд Грин сметал все на своем пути»

Обновлено в 02:56
Футбол

Головин забил, отдал голевую передачу и спас «Монако» от вылета

Обновлено в 04:29
Политика

Депутат Рады подсчитал потери от сокращения экспорта в Россию

Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский заявил в эфире телеканала "НАШ", что страна за последние пять лет потеряла порядка $75-80 млрд от сокращения экспорта в Россию.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

В Индии заявлено о низком качестве боеприпасов для Т-90 и другой техники

В 15-страничном докладе рассказывается о многочисленных нештатных ситуациях при стрельбе из зенитных 40-мм пушек L-70, из 105-мм пушек, а также из пушек танков «Арджун», Т-72 и Т-90.
Обновлено в 02:55
Транспорт

Движение грузовиков по трассам в России в дневное время ограничат

В Российской Федерации с 20 мая по 31 августа на некоторых участках автомобильных дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32 градуса Цельсия.
Обновлено в 02:21
Музыка

Певец Дункан Лоуренс прокомментировал победу на Евровидении

Обновлено вчера в 21:04
Шоу-бизнес

Банщикова не стала скрывать морщинки на новом снимке для Instagram

Обновлено в 03:21
Происшествия

Нападение на Шварценеггера в ЮАР попало на видео

Спортсмен, актер и политик Арнольд Шварценеггер подвергся нападению неизвестного во время спортивного мероприятия в Йоханнесбурге (ЮАР).
Обновлено вчера в 17:57
Футбол

«Уфа» поздравила Зинченко с победой в Кубке Англии

Обновлено в 04:15
Политика

Железнодорожную часть Крымского моста откроют досрочно

Министр транспорта Евгений Дитрих выступил с заявлением перед журналистами, рассказав, что железнодорожная часть Крымского моста откроется досрочно.
Обновлено вчера в 12:35
Происшествия

Сильный пожар произошел в районе вокзала в Южно-Сахалинске

Обновлено в 04:18
Спорт

Фигуристка Трусова признана лучшей молодой спортсменкой Европы

Российская фигуристка Александра Трусова признана лучшей молодой спортсменкой года Европы в зимних видах спорта.
Обновлено вчера в 15:48
Политика

Канцлер Австрии на фоне скандала объявил досрочные выборы в парламент

Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил провести в стране новые парламентские выборы после скандала вокруг видеозаписи с экс-вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено вчера в 14:13
Музыка

Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе

Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено вчера в 11:09
Футбол

«Локомотив» вылетел на матч 29-го тура РПЛ с «Уралом»

Московский «Локомотив» отправился в Екатеринбург на матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Урала».
Обновлено вчера в 11:03
Общество

Об опасности извержения вулкана возле Токио предупредили в Японии

Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес

Бузова призналась подписчикам, что разочаровалась в мужчинах

Телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что на личном фронте её вновь постигла неудача.
Обновлено вчера в 14:03
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила в дебюте поединка

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер без особых проблем победил Доминика Бризила, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:15
Политика

Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» Москве

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.
Обновлено вчера в 22:56
Музыка

Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено 17 мая в 11:57
Музыка

У России 11 друзей: кто голосовал за Лазарева на Евровидении

На днях жюри подвели итоги главного музыкального конкурса в мире На Евровидение-2019 Россиию представлял Сергей Лазарев.
Обновлено в 04:03
Общество

Московский полумарафон пройдет в столице

Московский полумарафон пройдет в столице в воскресенье. Это самый массовый старт в России.
Обновлено вчера в 17:17
Экономика

Эксперты Nielsen зафиксировали рост доли экономящих россиян

«Снижение индекса потребительского доверия во многом связано с тем, что в текущей экономической ситуации все меньше потребителей ожидают благоприятных финансовых перспектив и считают, что сейчас не лучшее время тратить деньги, вследствие чего сокращают свои повседневные расходы и продолжают экономить», — пояснила директор по аналитике и консалтингу Nielsen Россия Марина Волкова.
Обновлено 17 мая в 06:18
Политика

SpaceX подала иск к правительству США

Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Политика

Бутина записала видеообращение в тюрьме

Приговоренная в США к 18 месяцам лишения свободы за деятельность, угрожающую американской нацбезопасности, россиянка Мария Бутина записала видеообращение.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие

Сирийские системы ПВО отразили ракетный удар по Дамаску

По сообщениям РИА Новости, сирийские системы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку по позициям, расположенным недалеко от Дамаска.
Обновлено 17 мая в 22:30
Наука

Ученые обнаружили кораллы, способные выжить в «губительных» условиях

Поразительные способности кораллов ученые оценили и во время экспериментов.
Обновлено 16 мая в 22:17
Общество

Ветеринары напомнили о правилах ухода за питомцами в жару

Ветеринары советуют в жаркое время не оставлять животных в закрытых непроветриваемых помещениях, чтобы избежать солнечного или теплового удара.
Обновлено в 03:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное