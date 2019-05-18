Футбол
«Бенфика» стала чемпионом ПортугалииLiveSport.ru 16:30
|18′
Кристиан Борха
|43′
Неманья Гудели
Пепе
Уилсон Манафа
|46′
Отавио
Ясин Браими
|46′
Мусса Марега
|49′
|49′
Бруну Фернандеш
|61′
Луис Феллипе
|65′
Бруну Гашпар
Тиагу Илори
|68′
Луис Феллипе
Бас Дост
Фелипе
|75′
Алекс Теллес
Венсан Абубакар
|76′
Данилу Перейра
|78′
Данилу Перейра
|86′
Эктор Эррера
|87′
Хесус Корона
|89′
|89′
Бруну Фернандеш
Вендел
Хесус Корона
|90′
|90′+1′
Маркос Акунья
|90′+2′
Радослав Петрович
Порту
Расстановка 4‑4‑2
26
Вана
3
Милитао
12
Манафа
28
Фелипе
9
Абубакар
17
Корона
22
Перейра
16
Эррера
8
Браими
11
Марега
29
Соарес
40
Рибейро
3
Илори
6
Алмейда Пинту
22
Матье
26
Борха
23
Диаби
25
Петрович
86
Гудель
37
Вендел
9
Акунья
28
Дост
Спортинг
Расстановка 4‑5‑1
По итогам чемпионата «Бенфика» набрала 87 очков и на 2 очка опередила «Порту», который в 34-м туре выиграл у «Спортинга» (2:1). «Бенфика» в 37-й раз в истории стала чемпионом Португалии, что является рекордом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 21:07, Ашберн
Музыка
Сергей Лазарев выступил на финале «Евровидения»
Обновлено в 15:40
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск
Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили удары, нанесенные со стороны оккупированных Голанских высот, пишет «РИА Новости» со ссылкой на военный источник.
Обновлено вчера в 18:38
Армия и оружие
Россию заподозрили в подготовке вооруженного конфликта с Эстонией
Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил о подготовке Россией вооруженного конфликта на западном направлении.
Обновлено в 17:51
Общество
Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Армия и оружие
Первая бригада новейших «Торнадо-С» поставлена в войска
Первая бригада новейший реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» была передана Министерству обороны России.
Обновлено в 20:17
Происшествия
Нападение на Шварценеггера в Африке попало на видео
Известный культурист и актер Арнольд Шварцнеггер пережил нападение во время его поездки в Южную Африку, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:36
Политика
Саакашвили рассказал, как Зеленский должен относиться к России
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Зеленский должен забыть о двусторонних переговорах с Россией, а также сконцентрироваться на борьбе с Порошенко.
Обновлено в 20:17
Футбол
Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»
В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
Обновлено в 16:52
Музыка
Google предсказал победителя «Евровидения»
Похожий эксперимент Google провел в 2017 году на «Евровидении» в Украине и правильно предсказал победу певца Салвадор Собрал из Португалии.
Обновлено в 08:17
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено вчера в 05:17
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
Боевики обстреляли два города в Латакии
Обновлено в 03:05
Здоровье
Почти 320 тыс. ВИЧ-инфицированных умерли в России за 31 год
В Роспотребнадзоре сообщили, что на конец 2018 года в России зарегистрировано более 1 млн граждан с ВИЧ, только 87,7 тыс. новых случаев - за прошлый год.
Обновлено в 17:09
Здоровье
В Дербенте открылся кабинет неотложной помощи
Обновлено в 06:36
Единоборства
Боксёр Устинов проиграл нокаутом британцу Джойсу
Российский боксёр-тяжеловес Александр Устинов проиграл нокаутом небитому британскому проспекту Джозефу Джойсу.
Обновлено в 18:07
Общество
Стало известно, сколько стоила «победа» дочки Алсу на «Голос. Дети»
Как выяснили журналисты, стоимость одного звонка с помощью специального бота составляет примерно 15 рублей, одно СМС от робота обойдётся примерно в 10 рублей.
Обновлено вчера в 06:43
Происшествия
В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема
Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 17:51
Происшествия
Сообщения о минировании четырех московских вокзалов оказались ложными
Угрозы взрывов после анонимных сообщений о "минировании" четырех вокзалов в центре Москвы не подтвердились, опасные предметы не обнаружены, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 14:44
Наука
Физики создали магнитометр размером в одну молекулу
Обновлено вчера в 02:19
Наука
Шумное дыхание бульдогов объяснили генной мутацией
Британские учёные объяснили причину проблем с дыханием у собак таких пород, как бульдоги, терьеры, пекинесы, боксёры и ряд других.
Обновлено вчера в 07:12
Политика
Китай призвал США к сдержанности в отношении Ирана
Глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео призвал США действовать осторожно с Ираном и не нагнетать обстановку, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.
Обновлено в 11:44
Музыка
Мадонна впервые выступила на «Евровидении»
Певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в "Евровидении".
Обновлено в 19:53
Наука
Килограмм пересчитают: 20 мая эталон измерения веса изменится
Обновлено в 14:13
Интернет
Google объявила о скором закрытии сервиса Jump
Компания Google закроет сервис для обработки видео Jump 28 июня 2019 года. Об этом сообщается в блоге компании.
Обновлено в 06:17
Авто
Многократный рост штрафов заставит отказываться от автомобилей
Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей.
Обновлено в 02:56
Общество
Подруга Юлии Скрипаль пытается продать ее квартиру
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 05:18
Хоккей
Йоси считает, что в сборной России много отличных игроков
Ранее хоккеист сборной Швейцарии Курашёв заявил, что в детстве смотрел на игру Дацюка и Овечкина.
Обновлено в 17:55
Политика
В Австрии разразился правительственный кризис
Причиной стал скандал с Гансом-Христианом Штрахе, который подал в отставку с поста вице-канцлера. Местная пресса обвинила его в коррупции.
Обновлено в 18:07