Футбол

«Бенфика» стала чемпионом ПортугалииLiveSport.ru 16:30

Порту — Спортинг
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Португалии, сегодня
Стадион «Драган»
18′
Кристиан Борха
43′
Неманья Гудели
Пепе
Уилсон Манафа
46′
Отавио
Ясин Браими
46′
Мусса Марега
49′
49′
Бруну Фернандеш
61′
Луис Феллипе
65′
Бруну Гашпар
Тиагу Илори
68′
Луис Феллипе
Бас Дост
Фелипе
75′
Алекс Теллес
Венсан Абубакар
76′
Данилу Перейра
78′
Данилу Перейра
86′
Эктор Эррера
87′
Хесус Корона
89′
89′
Бруну Фернандеш
Вендел
Хесус Корона
90′
90′+1′
Маркос Акунья
90′+2′
Радослав Петрович
По итогам чемпионата «Бенфика» набрала 87 очков и на 2 очка опередила «Порту», который в 34-м туре выиграл у «Спортинга» (2:1). «Бенфика» в 37-й раз в истории стала чемпионом Португалии, что является рекордом.
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