Футбол

«Бенфика» выиграла Суперкубок ПортугалииГазета.Ru вчера в 18:15

"Бенфика" стала обладателем Суперкубка Португалии - 2019. В матче команда одолела "Спортинг". Встреча завершилась с разгромным счетом - 5:0.
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Бенфика
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Португальский профессиональный футбольный клуб из города Лиссабон, выступающий в Лиге Нош. Образован 28 февраля 1904 года. «Бенфика» считается одной из команд-основательниц чемпионата Португалии, основанного в 1933 году. Является одним из самых титулованных клубов Португалии: 35-кратный чемпион Португалии, 28-кратный обладатель Кубка и 5-кратный - Суперкубка страны. Домашним стадионом клуба является «Эштадиу да Луш», вмещающий 65 647 зрителей.
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