Футбол
«Бенфика» выиграла Суперкубок ПортугалииГазета.Ru вчера в 18:15
"Бенфика" стала обладателем Суперкубка Португалии - 2019. В матче команда одолела "Спортинг". Встреча завершилась с разгромным счетом - 5:0.
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«Бенфика» завоевала Суперкубок Португалии, забив пять мячей лиссабонскому «Спортингу»
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