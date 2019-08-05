В матче за Суперкубок Португалии «Бенфика» одержала разгромную победу над «Спортингом» — 5:0. Незадолго до конца первого тайма Рафа Силва счет открыл. На 60-й минуте Пицци, а через пару минут точным ударом отметился Алехандро Гримальдо.

Футбол Футболистка «Чертаново» Березина умерла в возрасте 21 года Футболистка московского "Чертаново" Анастасия Березина скончалась на 22-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Происшествия Одной из жертв стрелка в Огайо оказалась его сестра Среди жертв оказалась его младшая сестра, пишет Fox News со ссылкой на заявление сотрудников правоохранительных органов.

Технологии Банки и операторы связи поделятся данными клиентов Исполнительный директор ассоциации Алексей Нейман рассказал изданию, что её члены готовы делиться обезличенными данными клиентов, если будут соблюдены условия минимизации рисков утечки.

Футбол «Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома Издание The Sun ранее указало, что на матче чемпионата России против «Краснодара» на фанатском секторе «Зенита» появился «расистский» баннер, в котором болельщики якобы «саркастически» отозвались о трансфере Малкома, который перешел из «Барселоны» 2 августа за €40 млн.

Гаджеты Xiaomi патентует смартфон с солнечной батареей Китайская компания Xiaomi зарегистрировала смартфон с солнечной батареей на задней панели и безрамочным дисплеем.

Происшествия ТАСС: суд арестовал предполагаемого организатора разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ «Следствие установило еще двоих фигурантов дела о разбое: арестован один из предполагаемых организаторов хищения, бывший сотрудник прокуратуры Жаров Константин Никифорович, освободившийся в этом году из колонии»,— рассказал собеседник агентства.

Происшествия СК возбудил уголовное дело против ФБК об отмывании миллиарда рублей Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Экономика В Минфине США разъяснили новые санкции против России Новые американские санкции против России О решении США ввести второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей стало известно ранее на этой неделе.

Наука Почему не выходит похудеть: оказывается, причиной могут стать особые бактерии Проведя ряд экспериментов на грызунах, ученые выяснили, что у старых и больных животных число бактерий снижается.

Кино Принц Чарльз может сыграть в фильме о Джеймсе Бонде Принца Чарльза пригласили на небольшую роль в предстоящем боевике "Джеймс Бонд 25".

Баскетбол Сборная России уступила Ирану в товарищеском матче в Москве В рамках турнира в Москве мужская сборная России по баскетболу уступила команде Ирана (84:91).

Политика Кличко покинул Украину вслед за Порошенко Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.

Политика Ассоциация журналистов призвала Белый дом не отзывать пропуск корреспондента Playboy Ассоциация корреспондентов Белого дома (White House Correspondents' Association, WHCA) в воскресенье выступила в поддержку корреспондента журнала Playboy и политического аналитика в телекомпании CNN Брайана Карема, выразив надежду, что его постоянный пропуск, необходимый для посещения открытых для прессы мероприятий в резиденции президента США, не будет отозван.

Политика Посольство РФ: СМИ Британии нарушают принцип беспристрастности, освещая митинги в Москве Британские СМИ нарушают принцип беспристрастности при освещении незаконных митингов в Москве, что заставляет задуматься об их заинтересованности в расшатывании внутриполитической ситуации в России.

Экономика Регионы вдохнут Ozon Онлайн-ритейлер продвинется за счет «Обуви России» Ozon, пытаясь усилить свое присутствие в регионах, планирует до конца 2019 года открыть до 470 новых пунктов выдачи заказов — в первую очередь в Сибири и на Дальнем Востоке.

Гаджеты Смартфон Xiaomi Mi Mix 2S рекордно подешевел Смартфон модели Mi Mix 2S, выпускаемый компанией Xiaomi, рекордно подешевел.

Происшествия Президент Мексики заявил о гибели шести мексиканцев при стрельбе в США Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что при стрельбе в американском Эль-Пасо погибли шесть мексиканцев.

Авто Более трети грузовиков в России были выпущены еще при СССР Как сообщает «Автостат», по состоянию на 1 января 2019 года в России зарегистрировано 1 млн. 330 тыс. грузовых машин, которые были собраны в СССР, то есть до 1992 года, что составляет 35% от всего автопарка грузовиков в нашей стране.

Армия и оружие Российские военные медики оказали помощь жителям Восточной Гуты Верные клятве Гиппократа Особо главой администрации была отмечена важность посещения населённого пункта российскими военными медиками: по его словам, для многих местных жителей это единственная возможность получить медицинскую помощь.

Футбол ЦСКА победил «Рубин» в матче РПЛ Московский «ЦСКА» одержал победу над казанским «Рубином» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Космос Притяжение луны: почему спутник Земли так привлекает человека Проект осуществят в два этапа: сначала орбитальный облет Луны, высадка на поверхность астронавтов (в экипаже обязательно будет женщина) и начало строительства окололунной станции Gateway, ну а потом, говорят, примутся и за обустройство планеты.

Общество В Москве зафиксированы рекордные холода для августа Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.

Спорт Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020 Волейболистки сборной России добились волевой победы над командой Кореи в третьем матче олимпийского отборочного турнира в Калининграде и завоевали путевку на Игры-2020 в Токио.