Футбол

«Бенфика» разгромила «Спортинг» и завоевала Суперкубок ПортугалииSport24.ru 17:47

В матче за Суперкубок Португалии «Бенфика» одержала разгромную победу над «Спортингом» — 5:0. Незадолго до конца первого тайма Рафа Силва счет открыл. На 60-й минуте Пицци, а через пару минут точным ударом отметился Алехандро Гримальдо.
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