Футбол
«Бенфика» разгромила «Спортинг» и выиграла Суперкубок ПортугалииBookmaker-ratings.ru 17:57
«Бенфика» одержала победу в матче за Суперкубок Португалии. В стартовой встрече сезона лиссабонцы разгромили "Спортинг" со счетом 5:0. "Бенфика" вышла вперед на 40-й минуте, счет открыл Рафа Силва.
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