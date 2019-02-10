Футбол
«Бенфика» разгромила «Насьонал» в Примейре со счётом 10:0Чемпионат 14:33
В матче 21-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» разгромила «Насьонал» со счётом 10:0. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Счёт уже на 1-й минуте открыл Алехандро Гримальдо. До перерыва хозяева отличились ещё дважды, дублем отметился Харис Сеферович.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 16:33, Вашингтон
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