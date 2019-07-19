Футбол
«Бенфика» разгромила «Гвадалахару» на Международном кубке чемпионовREGNUM 01:50
Лиссабонский футбольный клуб «Бенфика» обыграл с крупным счетом команду «Гвадалахара» в матче турнира Международного кубка чемпионов. Игра состоялась на поле «Стивен-стэдиума» в Санта-Кларе и закончилась со счетом 3:0 в пользу португальского кулба.
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«Бенфика» — «Гвадалахара Чивас». Прогноз (к. 1.75) и ставки на МКЧ 20 июля 2019 года
LiveSport.ru18 июля в 20:35
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