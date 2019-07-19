Футбол

«Бенфика» разгромила «Гвадалахару» на Международном кубке чемпионовREGNUM 01:50

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Лиссабонский футбольный клуб «Бенфика» обыграл с крупным счетом команду «Гвадалахара» в матче турнира Международного кубка чемпионов. Игра состоялась на поле «Стивен-стэдиума» в Санта-Кларе и закончилась со счетом 3:0 в пользу португальского кулба.
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