Лиссабонский футбольный клуб «Бенфика» обыграл с крупным счетом команду «Гвадалахара» в матче турнира Международного кубка чемпионов. Игра состоялась на поле «Стивен-стэдиума» в Санта-Кларе и закончилась со счетом 3:0 в пользу португальского клуба.

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