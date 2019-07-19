Футбол
«Бенфика» разгромила «Гвадалахару Чивас»ProstoProSport 18:06
Футболисты португальской «Бенфики» в матче коммерческого предсезонного турнира Международный кубок чемпионов уверенно обыграли мексиканский клуб «Гвадалахара Чивас». Встреча, прошедшая в субботу в Санта-Кларе на стадионе «Левайс», завершилась со счетом 3:0 в пользу европейской команды.
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