Футболисты португальской «Бенфики» в матче коммерческого предсезонного турнира Международный кубок чемпионов уверенно обыграли мексиканский клуб «Гвадалахара Чивас». Встреча, прошедшая в субботу в Санта-Кларе на стадионе «Левайс», завершилась со счетом 3:0 в пользу европейской команды.

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